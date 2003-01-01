Трейлер сериала «Ведьмак»: Генри Кавилл рубит монстров с плеча

Геральт из Ривии — один из самых известных героев фэнтези-литературы. Суровый, циничный охотник на монстров, странствующий из деревни в деревню, выполняя опасные заказы, он сразу приглянулся читателю. Фанаты романов Анджея Сапковского давно ждут достойной экранизации приключений Геральта и поэтому с подозрением относятся к проекту Netflix с Генри Кавиллом в главной роли, премьера которого состоится 20 декабря.

Создатели «Ведьмака» не раскрывают, какие именно сюжеты из романов Сапковского будут использованы в сериале. Если судить по трейлеру, то зрители точно увидят, как Геральт сражается с разнообразной нечистью. Он бы рад заниматься этим и дальше, но вынужден ввязаться в политические интриги местных правителей и в итоге оказывается вовлечен в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард. Геральт становится защитником юной Цири, которой интересуются влиятельные силы.

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