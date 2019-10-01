Эндрю Гарфилд в мюзикле «Тик-так, бум!» и еще 8 новостей дня

Эндрю Гарфилд исполнит главную роль в мюзикле «Тик-так, бум!»

Основанный на одноименной бродвейской постановке фильм расскажет о жизни композитора и драматурга Джонатана Ларсона, автора «Ренты». Действие картины разворачивается в 1990 году. Молодой композитор Джон работает официантом в нью-йоркской забегаловке. Параллельно он пишет мюзикл «Супербия», который, как рассчитывает Джон, в будущем станет новым хитом Бродвея и позволит ему вырваться из нищеты. В жизни Джона все непросто. Его подружка Сюзан устала ждать, пока бойфренд добьется успеха, а его лучший друг оставил мечты и устроился на престижную работу в рекламном агентстве. Джону скоро исполнится 30 лет, и он начинает переживать, что впустую потратил прожитые годы. Лин-Мануэль Миранда дебютирует в режиссуре и поставит мюзикл.

Источник: Deadline

Мэтт Ривз подтвердил, что Джеффри Райт сыграет в «Бэтмене» комиссара Гордона

Режиссер опубликовал в Twitter гифку в Райтом и хештег «Гордон».

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в роли Темного рыцаря ожидается в кинотеатрах 24 июня 2021 года.

Джерард Батлер исполнит главную роль в экшен-триллере «Самолет» (The Plane)

Главный герой картины — пилот коммерческих авиалиний Рэй Торренс, вынужденный посадить поврежденный самолет посреди зоны боевых действий. Теперь он должен найти способ защитить пассажиров от местных боевиков, которые хотят взять людей в заложники. Сюжет картины основан на остросюжетном романе Чарльза Каммингса.

Источник: Deadline

Съемки хоррора «Хеллоуин убивает»

Продюсер Джейсон Блум опубликовал в Twitter фото со съемочной площадки сиквела. «Затылок Дэвида Гордона Грина, который смотрит на поножовщину на съемках „Хеллоуин убивает“, — написал Блум. — Райан Турек отлично справляется с работой. Хотя я переживаю, что у него скоро не останется места для татуировок. Он только за последний месяц сделал три!»

Студия Universal и кинокомпания Blumhouse сейчас работают над двумя продолжениями «Хеллоуина». «Хеллоуин убивает» увидит свет 16 октября 2020 года. Второй фильм, «Хеллоуин заканчивается», ожидается в кинотеатрах 15 октября 2021-го. Джейми Ли Кёртис вернется в роли Лори Строуд.

Джеймс Хоуз поставит триллер «Свет дьявола» (The Devil’s Light)

Сюжет фильма вращается вокруг 25-летней сестры-монахини Энн, искренне верящей, что ее предназначение на земле — экзорцизм. Но желание девушки не находит отклика у руководства церкви, ведь изгнания позволено проводить только священникам. Ей остается лишь наблюдать за проведением ритуалов. В попытке доказать собственную состоятельность она сталкивается со странным пациентом, который помогает ей найти страшное зло, связанное с ее прошлым.

Источник: Deadline

Трейлер мультсериала «Вилкинс задает вопросы»

В серии анимационных короткометражек герой «Истории игрушек 4» разбирается со сложностями окружающего мира, задаваясь всеми насущными вопросами. Мультсериал выйдет на стрим-сервисе Disney+.

Адам МакКей разработает для HBO мини-сериал о Джеффри Эпштейне

Эпштейн — американский финансист, арестованный в 2008 году по двум обвинениям в организации проституции. Был осужден за секс с 14-летней девочкой и 13 месяцев находился в заключении, после чего вышел на свободу в рамках сделки о признании вины, когда федеральные должностные лица определили в качестве его жертв 36 несовершеннолетних девушек, которым Эпштейн в рамках мировых соглашений выплатил от 50 тыс. до 1 млн долларов. Эпштейна вновь арестовали в июле 2019 года по федеральному обвинению в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. 10 августа 2019 года был обнаружен мертвым в своей камере, где он, по официальному сообщению, покончил жизнь самоубийством. Проект МакКея основан на будущей книге журналистки Джули К. Браун, которая занималась расследованием деятельности Эпштейна.

Источник: Deadline

Джон Стамос исполнит главную роль в сериале «Важная шишка» (Big Shot)

В центре сюжета — темпераментный тренер университетской баскетбольный команды, уволенный после очередной вспышки гнева. Потеряв любимую работу, он вынужден тренировать команду частной школы для девочек. Билл Д’Элиа поставит пилотный эпизод сериала, разрабатываемого для стрим-сервиса Disney+.

Источник: Deadline

Кадры из сериала Netflix «Вампирские войны»

Экранизация одноименного комикса, проект рассказывает о докторе Лютере Суонне, мир которого переворачивается с ног на голову, когда таинственная болезнь превращает его лучшего друга Майкла Фэйна в кровожадного хищника. Постепенно вирус начинает распространяться, что приводит к новым мутациями и появлению отдельного вида — вампиров. Премьера сериала состоится 5 декабря.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.