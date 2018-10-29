Эмилия Кларк назвала виновника появления стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Один из самых незабываемых моментов восьмого сезона «Игры престолов» — стаканчик с кофе, оставшийся в кадре в четвертом эпизоде. Фанаты долго спорили, кто допустил ошибку, пока Софи Тёрнер не намекнула, что всему виной Эмилия Кларк (потом она заявила, что виноват Кит Харингтон). Теперь Кларк посетила запись передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», где расставила все точки над «i», назвав истинного виновника — Конлета Хилла, исполнителя роли Вариса.

«Правда такова, — говорит Кларк. — У нас недавно была вечерника перед „Эмми“, и Конлет, который играет Вариса, сидел рядом со мной. Он отвел меня в сторону и сказал: „Эмилия, я должен тебе кое-что сказать. Я должен тебе кое-что сказать, дорогая. Это был мой стаканчик с кофе!“ Это был его стаканчик! Это был кофе Конлета. Он сам сказал».

«Он такой: „Думаю да, прости, дорогая, не хотел ничего говорить, потому что все винили тебя“, — продолжает актриса. — И я такая: „Что?!“»

В итоге Кларк уточнила, что Хилл в тот момент мог быть пьян, но подтвердила, что актер действительно это сказал.

После того как зрители заметили в кадре злополучный стаканчик, он быстро стал главным источником мемов в сети. Канал HBO пошутил по поводу оплошности, выпустив заявление: «Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай». Впоследствии канал принял меры и незаметно удалил предмет из кадра.

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