Владимиру Мединскому не понравился «Джокер»

В интервью радиостанции «Авторадио» министр культуры Владимир Мединский признался, что фильм Тодда Филлипса «Джокер» вызвал у него негативные эмоции. Глава ведомства, однако, отметил, что не видит причин запрещать прокат картины на территории России.

«Мне потоком идут письма: „Почему не запретили фильм ‚Джокер‘?“ А какие у нас есть для этого основания? Никаких, — говорит Мединский. — Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть конкретный перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено, пожалуйста».

По словам министра, если бы «Джокера» попытались снять в России, то проект не смог бы получить поддержку от государства.

«Я редко высказываю свои мнения о произведениях искусства, с моей точки зрения, это неправильно, — заметил глава ведомства. — Другие марвеловские комиксы, которые я, конечно, иногда смотрел минут по десять, у меня не вызывали таких негативных эмоций, как этот фильм».

«Джокер» — история незначительного обитателя Готэма Артура Флека, на которого никто не обращает внимания. Он ухаживает за больной мамой, которая с детства учила его смотреть на мир с улыбкой, и мечтает о карьере комика. Только вместо славы и признания его ждут насмешки, побои и безразличие окружающего мира, особенно со стороны Томаса Уэйна, самого богатого человека города, на которого всю жизнь работала его мать.

Со временем психика Артура не выдерживает, и он совершает поступок, который в итоге приведет его к новой роли — роли Джокера. Так Артур становится неожиданным лидером борьбы с системой, чей анархистский дух привлекает последователей, уставших жить под гнетом богачей.

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