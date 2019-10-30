Комедия «Образование» подверглась цензуре на рейсах авиакомпании Delta Airlines

На днях Оливия Уайлд выяснила, что ее полнометражный режиссерский дебют, подростковую комедию «Образование», показывают на рейсах авиакомпании Delta Airlines в усеченном виде. Для показов во время перелета из фильма вырезали сцену поцелуя двух девушек и даже удалили слово «лесбиянка». В итоге стало известно, что этим дело не ограничилось. Обо всех изменениях в картине Уайлд рассказала в Twitter.
Главные героини комедии — две старшеклассницы-отличницы, Эми и Молли, которые накануне окончания школы узнают, что их одноклассники тоже поступили в хорошие вузы. Девушки приходят в отчаяние, ведь они сознательно не тусовались всю старшую школу и корпели над учебой, а вышло так, что остальные успели и то и другое. Теперь подруги решают наверстать упущенное и любой ценой попасть на вечеринку самого популярного парня в классе, а дело за малым: нужно где-то раздобыть его адрес.
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