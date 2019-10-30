Комедия «Образование» подверглась цензуре на рейсах авиакомпании Delta Airlines

Сегодня, 10:15Обсудить0

На днях Оливия Уайлд выяснила, что ее полнометражный режиссерский дебют, подростковую комедию «Образование», показывают на рейсах авиакомпании Delta Airlines в усеченном виде. Для показов во время перелета из фильма вырезали сцену поцелуя двух девушек и даже удалили слово «лесбиянка». В итоге стало известно, что этим дело не ограничилось. Обо всех изменениях в картине Уайлд рассказала в Twitter.

«У меня наконец появилась возможность посмотреть обрезанную версию „Образования“ во время перелета и узнать, что убрали. Как выяснилось, авиакомпании сотрудничают со сторонними фирмами, которые перемонтируют фильмы согласно их представлениям о приличии. Что в нашем случае… женская сексуальность?»

«Во-первых, чтобы посмотреть фильм из сотни вариантов, надо согласиться с предупреждением, что фильм не рекомендуется к просмотру детям. После клика „дальше“ есть ощущение, что посмотришь фильм в оригинальном виде, но вместо этого…»

«Они заглушили или вырезали слова „вагина“. ВАГИНА. вырезали сцену Молли с ножницами; сцену мастурбации Молли и историю о инфекции мочеполовых путей (она не очень хорошо заканчивается); вырезали момент с порно в машине Lyft (наш оскаровский клип)».

«Они вырезали вторую половину анимированной сцены с куклами, потому что голые куклы, сделанные для детей, могут шокировать зрителя даже без гениталий. К слову, они вырезали слово „гениталии“».

«Что особенно печально, они вырезали любовную сцену в ванной между Эми и Хоуп, где нет обнаженки, но есть важный сюжетный момент для персонажа».

«Кстати, они ВООБЩЕ не вырезали ругательства. Каждый „fuck“ слышен громко и четко, иногда в той же сцене, что и заглушенная „вагина“. Они показали, как Джордж (элегантно) заглатывает микрофон, но не смогли пережить сцену любви двух женщин».

«Что это говорит зрителям и особенно женщинам? Что их тела возмутительны? Что их сексуальность — нечто постыдное?»

Главные героини комедии — две старшеклассницы-отличницы, Эми и Молли, которые накануне окончания школы узнают, что их одноклассники тоже поступили в хорошие вузы. Девушки приходят в отчаяние, ведь они сознательно не тусовались всю старшую школу и корпели над учебой, а вышло так, что остальные успели и то и другое. Теперь подруги решают наверстать упущенное и любой ценой попасть на вечеринку самого популярного парня в классе, а дело за малым: нужно где-то раздобыть его адрес.

О разных случаях цензуры в российском прокате КиноПоиск рассказывал здесь.

Смотрите также

В «Дэдпуле 2» мог появиться член Фантастической четверки

Вчера
В «Дэдпуле 2» мог появиться член Фантастической четверки

Дэвиду Линчу вручили почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

28 октября
Дэвиду Линчу вручили почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

28 октября
Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро уговорили Джо Пеши вернуться в кино

22 октября
Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро уговорили Джо Пеши вернуться в кино

Главное сегодня

Эмилия Кларк назвала виновника появления стаканчика с кофе в «Игре престолов»

40 минут назад
Эмилия Кларк назвала виновника появления стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Терминатор», «Верность» и «Семейка Аддамс»

Сегодня
Что смотреть в кино: «Терминатор», «Верность» и «Семейка Аддамс»
Сериалы

Потенциал «Темных начал»: Почему книги Пулмана — идеальная основа для сериала

Вчера
Потенциал «Темных начал»: Почему книги Пулмана — идеальная основа для сериала
Бюро находок

Видео дня: Кевин Харт потроллил Дуэйна Джонсона костюмом из прошлого

2 часа назад
Видео дня: Кевин Харт потроллил Дуэйна Джонсона костюмом из прошлого

Сделка с Netflix помешала авторам «Игры престолов» сделать фильм по «Звездным войнам»

2 часа назад
Сделка с Netflix помешала авторам «Игры престолов» сделать фильм по «Звездным войнам»
В предыдущих сериях

Подкаст«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple

29 октября
«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple
Киношкола

ВидеоЧто такое кадр, план и ракурс

29 октября
Что такое кадр, план и ракурс
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании