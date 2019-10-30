Комедия «Образование» подверглась цензуре на рейсах авиакомпании Delta Airlines

На днях Оливия Уайлд выяснила, что ее полнометражный режиссерский дебют, подростковую комедию «Образование», показывают на рейсах авиакомпании Delta Airlines в усеченном виде. Для показов во время перелета из фильма вырезали сцену поцелуя двух девушек и даже удалили слово «лесбиянка». В итоге стало известно, что этим дело не ограничилось. Обо всех изменениях в картине Уайлд рассказала в Twitter.

I finally had the chance to watch an edited version of Booksmart on a flight to see exactly what had been censored. Turns out some airlines work with a third party company that edits the movie based on what they deem inappropriate. Which, in our case, is… female sexuality? 🤔 & mdash; olivia wilde (@oliviawilde) October 30, 2019 «У меня наконец появилась возможность посмотреть обрезанную версию „Образования“ во время перелета и узнать, что убрали. Как выяснилось, авиакомпании сотрудничают со сторонними фирмами, которые перемонтируют фильмы согласно их представлениям о приличии. Что в нашем случае… женская сексуальность?»

First of all, in order to select this movie from hundreds of options, you have to agree to a «parental advisory» that warns you that viewer discretion is advised. Once you click «proceed» it seems like you’ve agreed to watch the movie in its original form. Instead… & mdash; olivia wilde (@oliviawilde) October 30, 2019 «Во-первых, чтобы посмотреть фильм из сотни вариантов, надо согласиться с предупреждением, что фильм не рекомендуется к просмотру детям. После клика „дальше“ есть ощущение, что посмотришь фильм в оригинальном виде, но вместо этого…»

— They muted or cut the word «vagina.» VAGINA.

— They removed Molly’s entire scissoring sequence. (No scissor emoji?! Thread for another time…)

— They Molly’s masturbating and UTI story (it didn’t end well).

— They cut the porn moment in the Lyft (our Oscar clip). & mdash; olivia wilde (@oliviawilde) October 30, 2019 «Они заглушили или вырезали слова „вагина“. ВАГИНА. вырезали сцену Молли с ножницами; сцену мастурбации Молли и историю о инфекции мочеполовых путей (она не очень хорошо заканчивается); вырезали момент с порно в машине Lyft (наш оскаровский клип)».

— They cut the second half of the animated doll sequence — because naked doll bodies — made for children — are too shocking even with no genitals. Speaking of which, they cut the word «genitals.» & mdash; olivia wilde (@oliviawilde) October 30, 2019 «Они вырезали вторую половину анимированной сцены с куклами, потому что голые куклы, сделанные для детей, могут шокировать зрителя даже без гениталий. К слову, они вырезали слово „гениталии“».

— Most disappointingly, they cut most of Amy and Hope’s love scene in the bathroom, which involves zero nudity, but does involve an essential plot point for a lead character. Wtfffff. & mdash; olivia wilde (@oliviawilde) October 30, 2019 «Что особенно печально, они вырезали любовную сцену в ванной между Эми и Хоуп, где нет обнаженки, но есть важный сюжетный момент для персонажа».

By the way, they didn’t cut ANY cursing. Every «fuck» is heard loud and clear, sometimes in the same scene where they muted «vagina.& quot; 🤯. They showed George (elegantly) deep-throating a microphone but couldn’t stomach a consensual love scene between two women. & mdash; olivia wilde (@oliviawilde) October 30, 2019 «Кстати, они ВООБЩЕ не вырезали ругательства. Каждый „fuck“ слышен громко и четко, иногда в той же сцене, что и заглушенная „вагина“. Они показали, как Джордж (элегантно) заглатывает микрофон, но не смогли пережить сцену любви двух женщин».

What message is this sending to viewers and especially to women? That their bodies are obscene? That their sexuality is shameful? & mdash; olivia wilde (@oliviawilde) October 30, 2019 «Что это говорит зрителям и особенно женщинам? Что их тела возмутительны? Что их сексуальность — нечто постыдное?»

Главные героини комедии — две старшеклассницы-отличницы, Эми и Молли, которые накануне окончания школы узнают, что их одноклассники тоже поступили в хорошие вузы. Девушки приходят в отчаяние, ведь они сознательно не тусовались всю старшую школу и корпели над учебой, а вышло так, что остальные успели и то и другое. Теперь подруги решают наверстать упущенное и любой ценой попасть на вечеринку самого популярного парня в классе, а дело за малым: нужно где-то раздобыть его адрес.

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