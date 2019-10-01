Epix продлил сериал «Пенниуорт» на второй сезон

Сегодня, 09:39Обсудить0

Канал Epix продолжит работу над приключенческим сериалом «Пенниуорт» и заказал производство второго сезона проекта о будущем дворецком Бэтмена. Съемки второго сезона стартуют в январе 2020 года в Великобритании. Дэнни Кэннон вновь выступит сценаристом и шоураннером сериала.

«„Пенниуорт“ стал для нас большим хитом, который приняли критики и фанаты, — говорит президент Epix Майкл Райт. — Он показал лучший результат среди всех оригинальных проектов Epix, почти в два раза выше, чем любой сериал до этого. Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон и WBTV создали гениальный, обязательный к просмотру сериал. Нам не терпится поработать над очередным захватывающим сезоном с этим феноменальным актерским составом и творческой командой».

Сериал рассказывает историю молодого Альфреда Пенниуорта за много лет до того, как он стал дворецким в поместье Уэйнов. В 1960-е он был милым на вид юношей, обладателем хороших манер и острого языка. При взгляде на него никто бы и не подумал, что перед ним бывший боец британского спецназа, тренированный убийца. В попытке найти баланс между смертоносными инстинктами и мирной жизнью Альфред открыл в Лондоне частное охранное агентство, где впервые встретил миллионера Томаса Уэйна, отца Брюса. Но у Альфреда хватает проблем здесь и сейчас, и он не задумывается, как это знакомство изменит его жизнь в будущем.

Первый сезон сериала «Пенниуорт» прямо сейчас эксклюзивно доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

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