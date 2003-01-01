Трейлер 2-го сезона сериала «Конец ***го мира»: Печальная свадьба Алисы

Сегодня, 17:42Обсудить0

В конце первого сезона Джеймс, считавший себя психопатом, пал жертвой безудержных приключений в компании Алисы. Реальность нагнала двух подростков, мечтавших о свободе, и Джеймсу пришлось жизнью поплатиться за желание провести время в компании человека, к которому он испытывал теплые чувства. Алиса осталась одна и теперь должна жить с грузом содеянного.

Подробности сюжета второго сезона не раскрываются. Даже трейлер, в котором звучит песня Билли Айдола «White Wedding» в исполнении Грэма Коксона, не дает четких ответов и лишь намекает. Алису явно ждет белое платье, свадьба, «счастливое» замужество и унылая работа, пока будущее готовит встречу с некой Бонни, которую играет Наоми Аки.

Второй сезон сериала «Конец ***го мира» выйдет на Netflix 4 ноября.

Смотрите также

Трейлер сериала «Мандалорец»: Одинокий воин далекой-предалекой галактики

Вчера
Трейлер сериала «Мандалорец»: Одинокий воин далекой-предалекой галактики

Трейлер третьего сезона «Короны»: Правление Оливии Колман

21 октября
Трейлер третьего сезона «Короны»: Правление Оливии Колман

«Засчитаем как одно из твоих приключений»: Трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

7 октября
«Засчитаем как одно из твоих приключений»: Трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Трейлер спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы»: Жизнь после зомби-апокалипсиса

7 октября
Трейлер спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы»: Жизнь после зомби-апокалипсиса

Главное сегодня

Сериалы

Потенциал «Темных начал»: Почему книги Пулмана — идеальная основа для сериала

Сегодня
Потенциал «Темных начал»: Почему книги Пулмана — идеальная основа для сериала
Киношкола

ТестКакая кинопрофессия вам подходит?

Сегодня
Какая кинопрофессия вам подходит?

Трейлер 2-го сезона сериала «Конец ***го мира»: Печальная свадьба Алисы

Сегодня, 17:42
Трейлер 2-го сезона сериала «Конец ***го мира»: Печальная свадьба Алисы

Сериал HBO Max о Зеленом Фонаре и еще 15 новостей дня

Сегодня, 17:22
Сериал HBO Max о Зеленом Фонаре и еще 15 новостей дня

Стрим-сервис HBO Max начнет работу в мае 2020 года

Сегодня, 13:34
Стрим-сервис HBO Max начнет работу в мае 2020 года
В предыдущих сериях

Подкаст«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple

Вчера
«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple
Киношкола

ВидеоЧто такое кадр, план и ракурс

Вчера
Что такое кадр, план и ракурс
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании