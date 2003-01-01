Трейлер 2-го сезона сериала «Конец ***го мира»: Печальная свадьба Алисы

В конце первого сезона Джеймс, считавший себя психопатом, пал жертвой безудержных приключений в компании Алисы. Реальность нагнала двух подростков, мечтавших о свободе, и Джеймсу пришлось жизнью поплатиться за желание провести время в компании человека, к которому он испытывал теплые чувства. Алиса осталась одна и теперь должна жить с грузом содеянного.

Подробности сюжета второго сезона не раскрываются. Даже трейлер, в котором звучит песня Билли Айдола «White Wedding» в исполнении Грэма Коксона, не дает четких ответов и лишь намекает. Алису явно ждет белое платье, свадьба, «счастливое» замужество и унылая работа, пока будущее готовит встречу с некой Бонни, которую играет Наоми Аки.

Второй сезон сериала «Конец ***го мира» выйдет на Netflix 4 ноября.