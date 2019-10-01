Сериал HBO Max о Зеленом Фонаре и еще 15 новостей дня

Патрик Шварценеггер получил роль в фильме «Дерзость»

Лента расскажет о старшекласснице из небольшого городка, которая вдохновляется активистским прошлым своей матери и устраивает в школе феминистическую революцию. К актерскому составу картины также может присоединиться Айк Баринхолц. Эми Полер поставит картину для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Deadline

Оскар Айзек исполнит главную роль в триллере «Считающий карты» (The Card Counter)

В центре сюжета — картежник и отставной военный Уильям Телл, который все свободное время проводит в казино. Умиротворенный образ жизни нарушает молодой человек по имени Сирк, который просит Телла отомстить полковнику армии США. Заручившись поддержкой загадочной и богатой Ла Линды, они отправляются в Лас-Вегас, где должен пройти мировой турнир по покеру. В пути Телл понимает, что парень сложнее, чем показалось сначала, и вынужден вновь столкнуться лицом к лицу с ошибками прошлого. Пол Шредер занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Variety

Трейлер боевика «21 мост»

Продюсерский проект Джо и Энтони Руссо ожидается в российских кинотеатрах 5 декабря 2019 года.

Netflix выпустит продолжение комедии «На месте принцессы»

В сиквеле «На месте принцессы: Снова поменялись» герцогиня Маргарет неожиданно наследует трон Монтенаро, из-за чего начинаются проблемы с Кевином. Помочь ей может только двойник Стейси, обычная девушка из Чикаго. Ситуация заметно усложняется, когда на сцене появляется третий двойник — любительница вечеринок Фиона. Режиссер — Майк Рол.

Источник: THR

AMC закрыл сериал «Ложа 49» после второго сезона

Главный герой проекта — бывший серфер Дад, который присоединяется к братскому ордену «Ложа 49», находящемуся в Лонг-Бич. Дад рассчитывает на возвращение к спокойному образу жизни, позабытому с момента смерти отца. Два сезона «Ложи 49» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

Постеры фильмы «Маленькие женщины»

Экранизация классического романа Луизы Мей Олкотт выйдет в российский прокат 30 января 2020 года.

Источник: People

Хелен Миррен и Джим Бродбент снимутся в картине «Герцог» (The Duke)

Основанный на реальной истории фильм рассказывает о 60-летнем таксисте Кемптоне Бантоне, который в 1961 году выкрал из Национальной лондонской галереи портрет герцога Веллингтона работы Франсиско Гойя. В обмен на картину он потребовал у правительства предоставить всем пожилым жителям Великобритании бесплатное телевидение, но его реальные планы стали известны лишь 50 лет спустя. Роджер Мишелл поставит картину.

Источник: Deadline

Грег Берланти разработает для HBO Max сериалы «Зеленый Фонарь» и «Странные приключения»

Сюжет первого проекта вращается вокруг представителя космической полиции, члена корпуса Зеленых Фонарей. Носитель могущественного кольца, подпитываемого силой воли, он следит за безопасностью на Земле и во Вселенной. На данный момент неизвестно, какой Зеленый Фонарь из комиксов станет героем сериала — Хэл Джордан, Кайл Райнер, Джон Стюарт или новый персонаж.

«Странные приключения» — экранизация одноименного комикса-антологии, в котором выходили разные фантастические и мистические истории. Предполагается, что сериал будет сделан в духе «Сумеречной зоны», где каждый эпизод посвящен отдельному сюжету.

Источник: Deadline

Эмир Кустурица снял клип на «Всё сразу» группы The Hatters

В ролике, работа над которым прошла в Болгарии, снялись Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина и музыканты The Hatters.

Николас Кейдж исполнит главную роль в триллере «Мир чудес Уолли» (Wally’s Wonderland)

Кейдж сыграет уборщика, вынужденного остаться на ночь в странном парке развлечений и оказавшегося в центре настоящего кошмара. Теперь он должен дожить до утра, отбиваясь от атак оживших механических монстров, которые днем казались безобидными и развлекали детишек. Режиссер — Кевин Льюис.

Источник: Deadline

Netflix заказал производство мультсериала по древнеиндийскому эпосу «Рамаяна»

Эпос рассказывает историю седьмой аватары Вишну Рамы, чью жену Ситу похищает Равана — царь-ракшаса Ланки. Сюжет проекта будет вдохновлен эпосом, а действие проекта развернется в далеком будущем, сделанном в духе индофутуризма. Уоррен Эллис написал сценарий мультсериала.

Источник: Deadline

Федор Бондарчук снялся в сериале «Кухня. Война за отель»

Продолжение проекта «Кухня». Потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Eleon, Элеонора уединяется в Тоскане. Все меняется, когда виновный в ее банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича. Сериал стартует 2 декабря на канале СТС.

Источник: Пресс-служба канала СТС

Джереми Айронc снимется в биографической картине «Франкель» (Frankel)

В центре сюжета — тренер лошадей сэр Генри Сесил, который переборол годы неудач и тяжелую болезнь, чтобы сделать из коня Франкеля одного из величайших чемпионов скачек. Франкель одержал победу в 14 заездах и ушел на пике славы после скачек на Аскотском ипподроме. Рон Скальпелло занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Variety

Чад и Кэри Хэйес разработают франшизу о домах с привидениями

Серия фильмов будет основана на печально известном особняке мадам Лалори, расположенном в Новом Орлеане. Представительница американской знати начала XIX века, она считается одной из самых жестоких женщин-убийц в истории Нового Орлеана, повинной в садизме и многочисленных изощренных убийствах чернокожих рабов. Особняк закрыт для посещения с 1932 года, но до сих пор остается одной из главных достопримечательностей города.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Волны»

В центре сюжета картины — обычная американская семья, каждый член которой должен понять, как прощать, любить и жить дальше после тяжелой потери.

Джина Родригез исполнит главную роль в фильме «Бобби Сью» (Bobbie Sue)

Главная героиня — молодой адвокат Бобби Сью, создавшая свою карьеру с нуля и получившая предложение работать в крупной юридической фирме. На месте она быстро понимает, что ее назначение — пиар-ход, попытка фирмы казаться современной. Но Бобби Сью не собирается сдаваться и выступает против важного клиента, эксплуатирующего сотрудников своей компании. Чарльз Стоун III поставит картину.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.