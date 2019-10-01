Стрим-сервис HBO Max начнет работу в мае 2020 года

WarnerMedia анонсировала время запуска новой стриминг-платформы HBO Max: май 2020 года. Пользование сервисом обойдется подписчикам в 14 долларов и 99 центов в месяц. При этом 10 миллионов существующих пользователей кабельного канала HBO и сервиса AT&T получат доступ к HBO Max бесплатно.

Изначально бета-версию стрим-сервиса планировалось запустить осенью 2019 года, но в итоге запуск отложили на весну 2020 года. По расчетам компании, к 2025 году количество пользователей HBO Max в Европе, США и Латинской Америке составит от 75 до 90 миллионов человек.

Кроме оригинальных проектов, среди которых сериалы «Воспитанный волками», «Полиция Токио», «Пятая авеню» и «Третий день», пользователям сервиса также будет доступен обширный каталог известных фильмов и сериалов. Подписчики HBO Max смогут посмотреть «Южный Парк», «Рика и Морти», «Чернобыль», «Аквамена», «Джокера» и много другое.

После основного стрим-сервиса в 2021 году начнет работу версия с рекламой, подписка на который должна обойтись дешевле. В том же году начнет вещание платформа для прямого эфира, где в первую очередь будут демонстрировать новостные и спортивные передачи. В 2021-м WarnerMedia намерена подстроить контент специально под интересы жителей Европы и Латинской Америки.

Осенью 2019-го начнут работу главные конкуренты HBO Max — стрим-сервисы Disney+ и Apple TV Plus, каждый из которых планирует привлечь пользователей оригинальным контентом. При этом подписка на стрим-платформу Disney будет стоить 7 долларов в месяц, а Apple запросит в месяц 5 долларов (бесплатную подписку на год также получат покупатели продуктов компании). Главный мировой стрим-сервис Netflix сейчас обходится пользователям в 13 долларов в месяц.

Источник: Deadline

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