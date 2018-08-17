В «Дэдпуле 2» мог появиться член Фантастической четверки

Режиссер «Терминатор: Темные судьбы» Тим Миллер принял участие в записи подкаста The Fourth Wall, после чего обсудил свои неосуществленные идеи для «Дэдпула 2». Миллер признался, что хотел показать на экране двухметрового Кейбла, развить историю героини Морены Баккарин и представить Существо — Бена Гримма из Фантастической четверки.

По словам Миллера, изначально в сценарии была эпичная битва между Существом и Джаггернаутом. Студия дала добро на использование классического персонажа, который должен был сразится с Джаггернаутом в финале картины. Когда Миллер оставил проект, Гримм исчез из сценария, и вместо него расширили роль Колосса.

Миллер также рассказал, что важным элементом сиквела с самого начала стала дружба Уэйда с Расти — подростком в исполнении Джулиана Деннисона. Эта сюжетная линия помогла авторам продолжить историю Дэдпула.

Неотъемлемой частью второго фильма по задумке Миллера должна была стать Ванесса, героиня Баккарин. Он постоянно сражался со студией за возможность продолжить ее историю и показать превращение Ванессы в мутанта-перевертыша Копикэт. Даже когда стало понятно, что работа над «Дэдпулом 2» продолжится без него, Миллер все равно просил Fox оставить линию Ванессы.

Миллер в итоге отправился снимать нового «Терминатора», а режиссерское кресло «Дэдпула 2» занял Дэвид Литч. Сюжетная линия Расти осталась на месте, Существо вырезали, а Ванесса превратилась просто в источник мотивации для главного героя. Сиквел собрал в прокате 785 млн долларов и год оставался самым кассовым фильмом с рейтингом R, пока его не опередил «Джокер».

После слияния Fox/Disney Дэдпул вместе с Существом и другими персонажами перешел к Marvel. Никакой точной информации о будущем Дэдпула в популярной киновселенной пока нет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети уже появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox, а впоследствии источники утверждали, что его представят в одном из фильмов франшизы в 2021 году.

Источник: The Playlist

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