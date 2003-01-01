Видео о съемках «El Camino: Во все тяжкие»: Винс Гиллиган и Аарон Пол о создании продолжения

Сегодня, 11:07Обсудить0

Netflix опубликовал 13-минутный ролик о создании фильма «El Camino: Во все тяжкие» — полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие». В видео в деталях зафиксировано, как шла работа над проектом — от повышенной секретности (была лишь одна копия сценария) и новых методов съемки до создания грима и гардероба (многие вещи пришлось делать с нуля).

В ролике видно, сколько усилий было вложено в создание картины. Авторы выстроили декорации квартиры Тодда, где полтора часа снимали сцену поиска денег. На экране она длится не больше 20 секунд. Для эпизодов с флешбэками воссоздали лагерь неонацистов, где содержался Джесси. Винс Гиллиган даже признался, что на одном из чанов остался кровавый отпечаток руки Уолтера Уайта из финального эпизода. По хронологии его там быть не могло, но он решил его оставить в качестве пасхалки для фанатов.

«El Camino: Во все тяжкие» — история Джесси Пинкмана, сбежавшего от неонацистов, которые держали его в качестве раба, готовящего наркотики. Скрываясь от полиции, Джесси обращается к старым приятелям, Тощему Питу и Барсуку, с чьей помощью планирует найти для себя новое место в жизни.

О своих впечатлениях от фильма КиноПоиск рассказывал в материале «„El Camino: Во все тяжкие»: Каким получился спин-офф сериала».

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