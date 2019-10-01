Фрэнсис Форд Коппола объяснил свое высказывание о фильмах Marvel

В беседе с Deadline Фрэнсис Форд Коппола уточнил, что его предыдущее заявление, в котором он назвал проекты студии Marvel омерзительными, — результат неверного перевода с французского. В реальности Коппола в первую очередь испытает неприязнь к франшизам вне зависимости от жанра.

«Лично мне не нравится идея франшиз, представление, что, по сути, один и тот же фильм можно постоянно повторять ради прибыли. Придерживаться формулы, другими словами, — говорит Коппола. — Подобный подход уменьшил риски, связанные с кино, но мне кажется, что показатель риска — элемент, который порой и делает фильмы великими. Вдобавок фильмы по формулам занимают большинство доступных ресурсов, практически ничего не оставляя для дерзких проектов, уменьшая разнообразие».

«В какой-то степени я думаю о кино как о еде. Можно добавить ингредиенты, чтобы сделать все более привлекательным, вкусным и приятным, но она должна оставаться питательной, чтобы считаться едой», — добавил постановщик.

Deadline также опубликовал полную версию слов Копполы, которые он произнес во французском Лионе, когда получал премию Prix Lumiere за вклад в кинематограф. Как и в урезанном варианте, он поддерживает Мартина Скорсезе во мнении, что фильмы Marvel не кино, но его высказывание, скорее, выступление против голливудской системы, где во главе угла стоит прибыль.

«Знаете, я уверен, что вы выбрали что-то конкретное из слов Мартина. Суть его высказывания. Если бы спросили его, есть ли в фильмах Marvel кинематографический талант, высказывание, вкладывается ли в их создание огромный труд, то он бы сказал „да“, — говорит Коппола. — Он имеет в виду, что фильмы Marvel сожрали весь кислород, все доступные ресурсы, и это скорее парки аттракционов, нежели что-то, что мы бы назвали кино. Да, я с ним согласен. Но телевизионная реклама — тоже кино. Красивая ли это форма кино? Нет».

По мнению Копполы, большинство современных студий сейчас всеми силами пытается избежать рисков и потерь, из-за чего и страдает искусство.

«Марти Скорсезе говорит, что картины Marvel не кино. Он прав, потому что мы надеемся чему-то научиться во время просмотра кино, получить что-то, некое просветление, знание, вдохновение, — считает режиссер. — Не уверен, что кто-то получает хоть что-то от просмотра одних и тех же фильмов снова и снова, как бывает с фильмами Marvel. В них нет риска. Как я говорил ранее, создавать фильм без риска — все равно что делать ребенка без секса. Риск — неотъемлемая часть созидания, из-за этого он становится интересным, благодаря ему мы чему-то учимся в процессе».

Высказанные по поводу «омерзительного», как выяснилось, относилось к современному веянию, что кино существует исключительно ради обогащения.

«Настоящее кино что-то приносит в мир, удивительный дар обществу. Оно не просто делает деньги и обогащает людей. Это омерзительно. Так что Мартин был добр, когда сказал, что это не кино. Он не сказал, что это омерзительно, как сделал только что я».

Спор вокруг фильмов Marvel начался 3 октября, когда Скорсезе признался, что не смотрит фильмы студии и не считает их настоящим кино. Впоследствии к нему присоединились Коппола и Кен Лоуч, хотя нашлись и защитники киновселенной. Скорсезе в итоге уточнил, что ничего не имеет против супергероев, но его волнует современная модель кинобизнеса. Как на протяжении двух недель разворачивалась история, КиноПоиск рассказал в материале «Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино».

Источник: Deadline

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