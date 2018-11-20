HBO заказал производство приквела «Игры престолов» о доме Таргариенов

Сегодня, 08:53Обсудить0

Сразу после того, как канал HBO отказался от одного приквела «Игры престолов», сериала «Долгая ночь» с Наоми Уоттс, зеленый свет получил другой спин-офф — «Дом дракона», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». При этом канал не ограничился пилотом и заказал производство полноценного 10-серийного сезона.

Действие романа «Пламя и кровь» разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, населенную враждующими королевствами. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

Мартин разработал «Дом дракона» совместно с Райаном Кондалом, который написал сценарий адаптации. Постоянный режиссер «Игры престолов» Мигель Сапочник поставит пилот нового сериала и может занять режиссерское кресло других эпизодов.

Прежде чем заказать «Дом дракона», HBO разрабатывал с Джейн Голдман приквел, известный под неофициальным названием «Долгая ночь». Проект должен был рассказать о далеком прошлом «Игры престолов» и раскрыть секреты Вестероса и тайну происхождения Белых ходоков. Был отснят пилотный эпизод, судя по всему, не устроивший канал, который решил не продолжать работу над проектом.

В 2017 году HBO попросил Мартина разработать возможные спин-оффы близящейся к завершению «Игры престолов». Согласно источникам, вместе с разными сценаристами писатель подготовил пять проектов. Среди них были «Долгая ночь» и сериал Брайана Когмана, не получивший зеленый свет даже на стадии пилота.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: Deadline

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