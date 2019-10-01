HBO закрыл спин-офф «Игры престолов» с Наоми Уоттс

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Канал HBO решил не продолжать работу над приквелом «Игры престолов», который разрабатывался под неофициальным названием «Долгая ночь». В июле завершились съемки пилотного эпизода, но высокий бюджет и затянувшийся пост-продакшен в итоге заставили канал отказаться от производства целого сезона.

О прекращении работы над «Долгой ночью» съемочной группе и актерскому составу сообщила шоураннер Джейн Голдман. Она написала сценарий совместно с Джорджем Р. Р. Мартином, а С. Дж. Кларксон поставила пилот. В сериале снялись Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Маркиз Родригез, Ричард МакКейб, Дикси Эгерикс и Тоби Регбо.

Сюжет или название сериала так и не были официально объявлены. Предполагалось, что приквел расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители должны были увидеть, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос. Создатели планировали раскрыть некоторые секреты Вестероса, в том числе тайну происхождения Белых ходоков.

«Долгая ночь» — один из пяти ранее заявленных спин-оффов «Игра престолов». В 2017 году стало известно, что Мартин вместе с разными сценаристами работает над несколькими проектами в мире «Игры престолов». Среди них был сериал Брайана Когмана, который не получил зеленый свет даже на стадии пилота.

Ранее стало известно, что HBO может заказать производство другого приквела, основанного на романе Мартина «Пламя и кровь». Райан Кондал написал сценарий проекта, действие которого развивалось за 300 до событий «Игры престолов», когда Таргариены завоевали Вестерос.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: Deadline

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