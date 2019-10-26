Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс не были готовы экранизировать «Игру престолов»

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс появились на кинофестивале в Остине, рассказав о своей причастности к адаптации романов Джорджа Р. Р. Мартина. Выяснилось, что проект оказался у них по воле случая, и они совершенно не представляли, как экранизировать столь масштабное произведение.

Слова сценарного дуэта записала пользовательница Twitter @ForArya.

Бениофф и Уайсс питчили проект Кэролин Страусс, занимавшей до 2008 года должность президента HBO. Страусс славилась своей строгостью, что приводило дуэт в ужас. Оба сильно нервничали перед презентацией. Им очень хотелось снять сериал, и они боялись упустить такую возможность.

До этого Бениофф и Уайсс встречались с Мартином, который ставил под сомнение их реноме («У нас его вообще не было»). «Мы никогда не работали на телевидении, ничего не снимали. Мы понятия не имеем, почему он доверил нам труд всей своей жизни», — признался Дэвид Бениофф.

@ForArya пишет, как авторы рассказывали о работе над первой серией. Среди тех, кому они показали пилот, был Крэйг Мэйзин, известный по сериалу «Чернобыль». Он указал на основные сценарные ошибки, допущенные Бениоффом и Уайссом. По сути, они признаются, что понятия не имеют, как настолько ужасный пилот был принят каналом HBO, а также почему он вообще был продолжен. «Мы накосячили везде, где можно было: сценарий, кастинг, костюмы», — говорят авторы. По их мнению, канал HBO запустил проект благодаря продажам сериала за пределами США.

За два месяца до показа пилота в эфире каждая серия шла примерно 39 минут. HBO заставил авторов написать и снять 100 минут дополнительных сцен, которые они были обязаны сделать по условиям контракта. Например, они досняли сцену с Робертом и Серсеей, и только во время работы над ней поняли, что ни разу не показали этих двух персонажей вместе на экране. Сценаристы отметили, что только дополнительные съемки помогли им наконец-то понять персонажей.

Уайсс признался, что хотел по максимуму избавиться от фэнтези-элементов «Игры престолов»: «Нам не хотелось делать сериал для такого рода фанатов». Им хотелось расширить фан-базу сериала, привлечь матерей и фанатов спорта. В ответ на вопрос «Пытались ли вы вычленить основные элементы книг?» сценаристы сказали, что размах был слишком большой, и они сфокусировались на сценах, которые им хотелось снять, передав главную идею романов: это сериал про власть.

Фидбэк от фанатов сериала авторов не волновал. Уайсс признался, что не видит ценности в реакции других людей. Бениофф рассказал, что как-то погуглил, что пишут о сериале, и расстроился.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.