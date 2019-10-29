Зрители не видели больше половины проектов, профинансированных Минкультуры

Согласно информации, опубликованной в базе данных продажи кинобилетов (ЕАИС), больше половины фильмов, получивших финансирование от государства, остались практически без зрителя. По подсчетам экспертов, из 155 картин, поддержанных министерством культуры, 80 увидело меньше 10 тысяч человек.

Каждый год Фонд кино и министерство культуры выделяют на поддержку отечественного кино в районе 5 млрд рублей. При этом фонд специализируется на зрительских, массовых проектах кино, а Минкультуры финансирует авторские фильмы и работы кинематографистов-дебютантов.

Самый кассовый фильм, созданный при поддержке Минкультуры, — комедия «Я худею», показы которой посетило 2,5 миллиона зрителей, а сборы составили 633 млн рублей. При этом остальные проекты ведомства не могут похвастаться подобными цифрами. 80 фильмов в кинотеатрах увидело меньше 10 000 зрителей, а 30 — меньше 1000.

Полностью без зрителя остались комедия «Любовь без правил», создатели которой получили на производство 6 млн рублей. Два продюсерских проекта Александра Тютрюмова — «Весури» и «Бесславные придурки» — получили от государства 56 млн рублей, при этом первый фильм никто не видел, а второй посмотрело лишь 230 человек.

Некоторые продюсеры, чьи проекты не нашли зрителя, отметили, что снимали авторское и фестивальное кино, в их задачи не входило привлечение зрителей в кинотеатры. Продюсер Рубен Дишдишян считает, что у таких проектов есть своя аудитория, которая смотрит их по телевидению и в сети.

«Государство должно поддерживать фильмы, направленные не на прибыль и кассу, а на воспитание», — заявил Федор Добронравов, продюсер ленты «Жили-были».

«Смешно говорить о воспитательном кино, которое никто не видел, — ответил на это министр культуры Владимир Мединский. — Кого воспитывает Добронравов? Самого себя? Он и так хороший, порядочный и талантливый человек. Задача любого фильма, который снимается при поддержке государства, — дойти до зрителя. Через кинотеатры, через ТВ, через видеосервисы».

«Раньше режиссеры и продюсеры считали совершенно неприличным обсуждать вопрос, для каких зрителей они снимают, смешивать высокое искусство и деньги. Но если ты тратишь государственные деньги, деньги налогоплательщиков, то должен отвечать за результат», — добавила директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.

Источник: «Ведомости»

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.