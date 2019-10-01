Рэйчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор и еще 12 новостей дня

Томас Миддлдитч и Макс Адлер снимутся в драме «Дело чикагской семерки»

Частично основанная на документальном фильме «Чикагская десятка», картина расскажет о знаменитом судебном процессе, приковавшем внимание американской публики в 1969 году. Обвинения в заговоре против американского правительства были выдвинуты участникам несанкционированного антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии. В итоге протест вылился в стычку с полицией: демонстранты швырялись в полисменов камнями и получали ответ слезоточивым газом. Аарон Соркин написал сценарий и займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Collider

Рэйчел Вайс сыграет Элизабет Тейлор в фильме «Особые отношения» (A Special Relationship)

Картина расскажет, как звезда Голливуда и королева серебряного экрана Элизабет Тейлор стала активисткой и первой крупной знаменитостью, выступившей против эпидемии ВИЧ в 1980-е. Сюжет фильма, основанный на интервью с близкими актрисы, вращается вокруг отношений Тейлор с ее ассистентом Роджером Уоллом — геем, выросшим на Юге США. Режиссеры — дуэт Берт и Берти.

Источник: Deadline

Билл Кондон поставит музыкальное переосмысление «Рождественской истории»

Новая версия повести-сказки Чарльза Диккенса расскажет историю скупердяя Эбенезера Скруджа глазами его партнера Джейкоба Марли. В оригинале Марли умирает и приходит к Скруджу, чтобы предупредить его: ночью к нему явятся призраки прошлого, настоящего и будущего. Кондон написал сценарий картины.

Источник: THR

Трейлер хоррора «Проклятие»

Новая версия одноименного японского фильма ужасов ожидается в кинотеатрах 16 января 2020 года.

CW выпустит сериал «Супермен и Лоис» (Superman & Lois) с Тайлером Хэклином и Битси Таллок

Сюжет спин-оффа «Супергёрл» вращается вокруг отношений Человека из стали и журналистки Лоис Лейн и повседневных проблем, связанных с попыткой воспитать ребенка в современном мире. Пока он пытается найти баланс между семьей и спасением человечества, она должна понять, что для нее важнее — карьера или личная жизнь.

Источник: Deadline

Нома Думезвени получила роль в сериале «Сделано для любви» (Made for Love)

Главная героиня проекта — жена миллиардера, которая узнает, что тот вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения. Он позволяет мужу отслеживать ее местоположение, наблюдать за ней и даже рассказывает о ее чувствах. Будучи не в силах больше жить с ним, женщина отправляется в бега. Патрик Сомервилль разработает для стрим-сервиса HBO Max экранизацию одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел.

Источник: Deadline

Netflix купил права на показ мелодрамы «Последнее письмо от твоего любимого»

Сюжет фильма основан на одноименном романе Джоджо Мойес. Действие начинается в 1960 году в Англии. В результате травмы Дженнифер Стерлинг потеряла память и не может вспомнить ни обстоятельств аварии, ни своего богатого мужа, ни даже то, как ее зовут. Спасение она находит в письмах, адресованных ей и подписанных просто буквой «Б». Их автор признавался Дженнифер в любви и умолял ее уйти от мужа. Спустя несколько десятилетий письма находит молодой журналист Элли, рассчитывающий с их помощью восстановить свою карьеру и наладить личную жизнь. Августин Фриззелл поставит картину.

Источник: Variety

Трейлер детектива «Достать ножи»

Российский прокат фильма Райана Джонсона стартует 28 ноября 2019 года.

Элджи Смит присоединился к актерскому составу драмы «Иисус был моим корешом»

Главный герой безымянной картины — преступник Уильям О’Нил (Лакит Стэнфилд), который в попытке избежать заключения соглашается на сделку с ФБР. Его отправляют следить за деятельностью партии «Черные пантеры» в Чикаго. О’Нил втирается в доверие к их лидеру Фреду Хэмптону (Дэниэл Калуя) и начинает сеять раздор внутри организации. Когда власти собрались совершить штурм местного отделения, он накачал Хэмптона наркотиками, в результате чего 21-летний активист был застрелен офицером полиции. Шака Кинг занимает режиссерское кресло фильма.

Источник: THR

Дональд Сазерленд и Тайлер Пози снимутся в триллере «В одиночку»

В центре сюжета — Эйден (Пози), забаррикадировавшийся в доме, осажденном жертвами жуткого вируса. Он проводит время в полном одиночестве, пока не обнаруживает, что в соседнем доме скрывается девушка (Саммер Спиро). Эйден наблюдает за ней и постепенно влюбляется. Теперь он должен понять, как добраться до нее. Режиссер — Джонни Мартин.

Источник: Deadline

Канал Freeform выпустит сериал по мотивам «Божественной комедии» Данте Алигьери

Действие проекта развернется в современном Лос-Анджелесе, где живет Грейс Данте, погрязшая в проблемах. С родителями-наркоманами и братом, промышляющим мелкими преступлениями, Грейс давно оставила надежды на светлое будущее, пока неожиданно все ее мечты не начинают осуществляться. Вскоре выясняется, что за приятными изменениями в жизни Грейс стоит сам дьявол. Чтобы перехитрить его и спастись, девушка должна пройти через настоящий ад.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Малыш Джо»

Мать-одиночка Элис, сотрудница отдела по выведению новых видов растений, создает необычный цветок. Если за ним правильно ухаживать, он делает своего владельца счастливым. Но все не так просто, и оказывается, что за счастье, даже сиюминутное, придется заплатить, а цена может оказаться слишком высокой. Российская премьера состоится 21 ноября 2019-го.

ABC может выпустить спин-офф сериала «Трудности ассимиляции»

Проект, разрабатываемый под названием «Гостиница „Волшебный мотор“» (Magic Motor Inn) расскажет об индийской семье, члены которой, как и главные герои сериала, пытаются привыкнуть к жизни в США. Авторы планируют представить их в одном из будущих эпизодов «Трудностей ассимиляции», где их сыграют Прити Зинта и Вир Дас. В случае успеха канал даст спин-оффу зеленый свет.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.