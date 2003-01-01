Бокс-офис России: «Текст» проиграл «Zомбилэнду»

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

1. «Малефисента: Владычица тьмы» (2-я неделя), 406 млн рублей (-36%), 1,5 миллиона зрителей, 31 278 сеансов

Фэнтези Disney, как и ожидалось, никто из конкурентов подвинуть с первой строчки не смог. Благодаря начавшимся школьным каникулам картина пережила мягкое падение относительно стартового результата и довела свою кассу до 1,203 млрд рублей, став тринадцатым миллиардером российского проката в этом году. Уже после завершения выходных сиквел «Малефисенты» обошел итоговый результат первой части (1,231 миллиарда).

2. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (1-я неделя), 122 млн рублей, 420 тысяч зрителей, 16 673 сеанса

Продолжение зомби-комедии, выходившей 10 лет назад, уже в первый уик-энд собрало больше, чем оригинал за все время проката. Тогда «Добро пожаловать в Zомбилэнд» заработал 117 млн рублей (с учетом СНГ). Конечно, за эти годы существенно выросло количество кинотеатров (первая часть шла в 330 залах, новинка — в 865), а также изменилась цена билета (попасть на «Добро пожаловать в Zомбилэнд» можно было в среднем за 174 рубля, билет на сиквел в премьерный уик-энд стоил 282 рубля). Поэтому в данном случае имеет смысл сравнивать количество зрителей и наработку на экран. Первый «Zомбилэнд» на старте привлек 274 тысячи зрителей, второй — 420 тысяч, то есть на 43% больше. При этом по наработке на экран немного впереди все же первая часть — 144 тыс. рублей против 140 тыс. рублей.

Если говорить про ожидания, то аналитики прогнозировали «Контрольному выстрелу» 140—160 млн рублей в первый уик-энд. Но, видимо, рост фан-базы у фильма за минувшее десятилетие был не столь существенным, а не самая выигрышная для массового зрителя зомби-тематика ограничила приток в кинотеатры нефанатской аудитории.

3. «Джокер» (4-я неделя), 95 млн рублей (-48%), 312 тысяч зрителей, 9234 сеанса

За четыре недели «Джокер» собрал 1,790 млрд рублей. В списке самых кассовых фильмов года релиз DC оккупирует четвертую строчку. До занимающего третье место «Т-34» (2,256 миллиарда), конечно, не добраться. Главная интрига в том, сможет ли «Джокер» повторить итоговые сборы «Венома» (1,921 миллиарда), ставшего самым кассовым фильмом 2018 года в нашей стране.

4. «Текст» (1-я неделя), 92 млн рублей, 313 тысяч зрителей, 19 480 сеансов

Экранизация романа Дмитрия Глуховского изначально воспринималась прокатчиком как некий челлендж. На одной чаше весов — популярный литературный первоисточник, режиссер, умеющий делать вменяемое зрительское кино, актуальная тема и отличные отзывы кинотеатров, которым фильм показали за несколько месяцев до выхода в прокат. На другой — мрачный настрой картины, который мог не понравиться широкой аудитории, ходящей, как считается, в кинотеатры исключительно за развлечением. На этом фоне несколько обнадеживали сенсационные результаты «Джокера». Впрочем, от «Текста» никаких сверхвысоких цифр на старте не ждали, рассчитывая раскачать позитивный сарафан и работу на длинной дистанции.

В итоге все сложилось примерно так, как и ожидали аналитики. Фильм собрал 92 млн рублей, немного превзойдя результат «Героя» (91 млн рублей), еще одной картины с Александром Петровым в главной роли, недавно выходившей в прокат. У «Текста» было самое большое среди новинок количество сеансов, однако средняя посещаемость при этом далека от идеала — 16 человек на одном сеансе, шестой результат в топ-10 (для сравнения: у «Zомбилэнда» — 25 человек). Вероятно, это говорит о недоверии зрителя к отечественному кино, которое вселили провальные проекты второй половины 2019 года. Впрочем, сарафан у картины действительно очень хороший, что уже на этой неделе начало сказываться на результатах: в понедельник фильм впервые обошел по сборам за один день «Контрольный выстрел». Иными словами, расчет на длинный прокат и высокий итоговый множитель (отношение результата первого уик-энда к итоговым цифрам) в данном случае может себя оправдать, тем более с учетом длинного праздничного уик-энда, который ждет нас в начале ноября.

5. «Эверест» (4-я неделя), 45 млн рублей (-38%), 211 тысяч зрителей, 6708 сеансов

Мультфильм DreamWorks собрал уже 616 млн рублей и вот-вот превзойдет финальные цифры «Смолфута» (625 млн рублей). Продолжающиеся каникулы и праздничный уик-энд должны помочь анимации успешно штурмовать рубеж в 700 млн рублей.

6. «Урфин Джюс возвращается» (1-я неделя), 31 млн рублей, 147 тысяч зрителей, 10 716 сеансов

А вот анимационный проект российской студии «Мельница», выпущенный с прицелом на осенние каникулы, не смог приятно удивить. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» два года назад собирали на старте 98 млн рублей. С учетом не самых лучших отзывов у первой части ждать повторения такого же результата было бы наивно. Однако более чем трехкратное падение выручки также спрогнозировать было сложно. Примерно на том же уровне выступали на старте отечественные мультфильмы «Садко» (30 млн рублей) и «Принцесса и дракон» (34 млн рублей).

7. «Гемини» (3-я неделя), 11 млн рублей (-76%), 41 тысяча зрителей, 3487 сеансов

Фантастический боевик Paramount покидает топ-10, собрав 263 млн рублей. Финальные сборы фильма будут близки к результату «Телохранителя киллера» (267 млн рублей).

8. «Дождливый день в Нью-Йорке» (3-я неделя), 8,5 млн рублей (-48%), 22 тысячи зрителей, 3078 сеансов

Комедия Вуди Аллена по-прежнему немного опережает график «Римских приключений». У того фильма после трех недель проката в копилке было 67 млн рублей, у новинки — 68 млн рублей. Ближайший ориентир для «Дождливого дня» — финальный результат «Полночи в Париже» (76 млн рублей с учетом СНГ), который он должен обходить.

9. «Сельма в городе призраков» (1-я неделя), 7,2 млн рублей, 33 тысячи зрителей, 2857 сеансов

На фоне высокой конкуренции мексиканский мультфильм не показал выдающегося результата. Примерно столько же на старте собирали такие неудачные проекты прокатчика «Вольга», как «Дикие предки» (7,4 млн рублей) и «Uglydolls. Куклы с характером» (7,7 млн рублей). По средней посещаемости (11 человек на сеансе) «Сельма» худшая в топ-10.

10. «Арахисовый сокол» (1-я неделя), 6,5 млн рублей, 20 тысяч зрителей, 1414 сеансов

Американская инди-комедия в первый уик-энд показала такой же результат, как и «Человек — швейцарский нож» (6,3 млн рублей) в 2016 году. Как и у фильма Вуди Аллена, основная аудитория «Арахисового сокола» живет в Москве — на столицу пришлось более трети сборов картины.

На этой неделе выходит «Терминатор: Темные судьбы», который возглавит прокат. За семейную аудиторию поборются «Семейка Аддамс» и «Робо» Сарика Андреасяна. «Верность» Нигины Сайфуллаевой и «Француз» Андрея Смирнова попробуют привлечь зрителя в крупных городах.