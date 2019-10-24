Джадд Апатоу раскритиковал идею скоростного просмотра фильмов на Netflix

ВчераОбсудить0

Как сообщает портал Android Police, стриминг-компания Netflix тестирует новую функцию, которая позволит пользователям сервиса регулировать скорость просмотра. Согласно источнику, зритель сможет замедлять фильмы и сериалы на 0,5 или 0,75 или ускорять на 1,25 или 1,5 от изначальной скорости. Возможную функцию моментально раскритиковали в сети, и одним главных противников стал Джадд Апатоу, режиссер «Сорокалетнего девственника».

«Нет, Netflix, нет. Не заставляйте меня обзванивать каждого режиссера и создателя сериала на земле, чтобы выступить против этого, — написал Апатоу. — Поберегите мое время. Я все равно выиграю, но это займет массу времени. Не трогайте, ****, наш тайминг. Мы дали вам хорошие вещи. Оставьте их такими, какими их должны увидеть зрители».

«Нет, это так не работает, — заметил режиссер в ответ на реплику, что иногда стоит прислушаться к клиенту. — Прокатчик не имеет права менять, как демонстрируется контент. Поступить так — значит нарушить доверие, и люди, которые доверились вам, этого не потерпят. Пускай люди, которым все равно, прописывают это в своих контрактах. Но большинству не плевать».

«Они покупают лицензию на определенное время, — ответил Апатоу на заявление, что Netflix платит за «хорошие вещи». — Поверьте мне, создателям „Офиса“, или „Друзей“, или „Ирландца“ не понравится кнопка управления скоростью просмотра. С таким же успехом можно позволить им убрать звук и позволить людям записывать собственный».

«Люди могут так делать, если автор или создатель не против. Если хотите посмотреть „Крестного отца“ за 90 минут, то сделайте все сами. У стримингов не должно быть возможности без разрешения показывать контент не так, как задумывалось».

Апатоу поддержали Брэд Бёрд и Пейтон Рид.

«Ну, еще одна потрясающе плохая идея и еще один удар по и так умирающему кинопросмотру, — написал Бёрд. — Зачем с одной стороны поддерживать и финансировать кинематографистов, чтобы потом с другой разрушить то, как эти фильмы показываются?»

«Дорогой Netflix, это ужасная идея, и каждый режиссер, которого я знаю, выступит против нее. С уважением, Пейтон Рид».

Стоит отметить, что речь не идет о повсеместном внедрении новой функции. Пока она доступна лишь ограниченному количеству пользователей на Android. Источники внутри Netflix утверждают, что именно опасения кинематографистов — главная причина, почему речь пока идет только о тестировании.

«Мы постоянно экспериментируем с новыми возможностями, способными помочь пользователям Netflix, — заметил представитель стрим-сервиса. — Этот тест позволит людям смотреть сериалы на мобильных устройствах с разной скоростью. Как и с любым тестом, в итоге это может не стать постоянной функцией Netflix».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Создатели «Рика и Морти» спародировали «Очень странные дела»

23 октября
Создатели «Рика и Морти» спародировали «Очень странные дела»

Школа дураков: Джадд Апатоу и его команда

19 сентября
Школа дураков: Джадд Апатоу и его команда

Третий сезон «Очень странных дел» стал самым просматриваемым

17 октября
Третий сезон «Очень странных дел» стал самым просматриваемым

Студия Sony может продать Netflix «Властелинов вселенной»

10 октября
Студия Sony может продать Netflix «Властелинов вселенной»

Главное сегодня

Киношкола

ВидеоЧто такое кадр, план и ракурс

Вчера
Что такое кадр, план и ракурс
В предыдущих сериях

Подкаст«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple

Вчера
«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple

HBO закрыл спин-офф «Игры престолов» с Наоми Уоттс

Вчера
HBO закрыл спин-офф «Игры престолов» с Наоми Уоттс

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс не были готовы экранизировать «Игру престолов»

Вчера
Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс не были готовы экранизировать «Игру престолов»
Портрет героя

Номинация на Джокера: Как Хоакин Феникс движется к «Оскару»

28 октября
Номинация на Джокера: Как Хоакин Феникс движется к «Оскару»
Мнение

Рестлер с синдромом Дауна: Как показывать в кино людей с инвалидностью

28 октября
Рестлер с синдромом Дауна: Как показывать в кино людей с инвалидностью

Зрители не видели больше половины проектов, профинансированных Минкультуры

Вчера
Зрители не видели больше половины проектов, профинансированных Минкультуры
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании