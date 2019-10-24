Джадд Апатоу раскритиковал идею скоростного просмотра фильмов на Netflix

Как сообщает портал Android Police, стриминг-компания Netflix тестирует новую функцию, которая позволит пользователям сервиса регулировать скорость просмотра. Согласно источнику, зритель сможет замедлять фильмы и сериалы на 0,5 или 0,75 или ускорять на 1,25 или 1,5 от изначальной скорости. Возможную функцию моментально раскритиковали в сети, и одним главных противников стал Джадд Апатоу, режиссер «Сорокалетнего девственника».

«Нет, Netflix, нет. Не заставляйте меня обзванивать каждого режиссера и создателя сериала на земле, чтобы выступить против этого, — написал Апатоу. — Поберегите мое время. Я все равно выиграю, но это займет массу времени. Не трогайте, ****, наш тайминг. Мы дали вам хорошие вещи. Оставьте их такими, какими их должны увидеть зрители».

«Нет, это так не работает, — заметил режиссер в ответ на реплику, что иногда стоит прислушаться к клиенту. — Прокатчик не имеет права менять, как демонстрируется контент. Поступить так — значит нарушить доверие, и люди, которые доверились вам, этого не потерпят. Пускай люди, которым все равно, прописывают это в своих контрактах. Но большинству не плевать».

«Они покупают лицензию на определенное время, — ответил Апатоу на заявление, что Netflix платит за «хорошие вещи». — Поверьте мне, создателям „Офиса“, или „Друзей“, или „Ирландца“ не понравится кнопка управления скоростью просмотра. С таким же успехом можно позволить им убрать звук и позволить людям записывать собственный».

«Люди могут так делать, если автор или создатель не против. Если хотите посмотреть „Крестного отца“ за 90 минут, то сделайте все сами. У стримингов не должно быть возможности без разрешения показывать контент не так, как задумывалось».

Апатоу поддержали Брэд Бёрд и Пейтон Рид.

«Ну, еще одна потрясающе плохая идея и еще один удар по и так умирающему кинопросмотру, — написал Бёрд. — Зачем с одной стороны поддерживать и финансировать кинематографистов, чтобы потом с другой разрушить то, как эти фильмы показываются?»

«Дорогой Netflix, это ужасная идея, и каждый режиссер, которого я знаю, выступит против нее. С уважением, Пейтон Рид».

Стоит отметить, что речь не идет о повсеместном внедрении новой функции. Пока она доступна лишь ограниченному количеству пользователей на Android. Источники внутри Netflix утверждают, что именно опасения кинематографистов — главная причина, почему речь пока идет только о тестировании.

«Мы постоянно экспериментируем с новыми возможностями, способными помочь пользователям Netflix, — заметил представитель стрим-сервиса. — Этот тест позволит людям смотреть сериалы на мобильных устройствах с разной скоростью. Как и с любым тестом, в итоге это может не стать постоянной функцией Netflix».

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