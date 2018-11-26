Ушел из жизни Роберт Эванс, продюсер «Марафонца» и «Китайского квартала»

26 октября в США на 90-м году жизни скончался продюсер Роберт Эванс, приложивший руку к созданию фильмов «Китайский квартал», «Марафонец» и «Как отделаться от парня за 10 дней». Причина смерти не называется.

Эванс, урожденный Роберт Шапира, появился на свет 29 июня 1930 года в Нью-Йорке, в разгар Великой депрессии. В 1957 году 26-летний юноша оказался в Лос-Анджелесе, где его заметила Норма Ширер и предложила на роль своего покойного мужа Ирвинга Тальберга в фильме «Человек с тысячью лицами».

Эванс успел сняться в нескольких фильмах, пока в 1966 году не привлек внимание владельцев студии Paramount. Они как раз в это время уволили прежнее руководство Paramount, и малоизвестный Эванс получил кресло главы кинопроизводства. Под его наблюдением девятая по величине студия Америки превратилась в самое успешное предприятие Голливуда.

Однако Эванс не ограничился руководством студии и добился права работать в качестве независимого продюсера. Его первый самостоятельный продюсерский проект — лента «Китайский квартал» Романа Поланского.

В 1980-е Эванс оказался в центре нескольких скандалов. Сперва его с братом обвинили в сбыте наркотиков, а в 1983 году он стал одним из подозреваемых в деле о заказном убийстве продюсера Роя Рэдина, с которым Эванс работал над картиной «Клуб „Коттон“».

Эванс продолжал работать продюсером в 1990-е, но его карьера постепенно пошла на спад. Последней полнометражной картиной, спродюсированной Эвансом, стала романтическая комедия «Как отделаться от парня за 10 дней».

Источник: Variety