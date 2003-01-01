Трейлер сериала «Мандалорец»: Одинокий воин далекой-предалекой галактики

Некоторым зрителям уже посчастливилось посмотреть «Мандалорца», и все они, как один, нахваливали его как выдающийся и необычный проект. Новый трейлер сериала словно намекает, что эти похвалы оправданны: сериал действительно выглядит очень и очень интересно, предлагая смесь из захватывающего экшена и истории о непростой жизни на окраине «Звездных войн», куда не долетают джедаи и ситхи.

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

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