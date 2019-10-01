Создатели «Игры престолов» прекратили работу над новой трилогией «Звездных войн»

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, шоураннеры сериала «Игра престолов», оставили франшизу «Звездные войны», для которой разрабатывали новую трилогию фильмов. Сценаристы были вынуждены прекратить работу над проектом по «Звездным войнам» из-за многомиллионной сделки с Netflix, заключенной в августе.

«Мы любим „Звездные войны“. Когда Джордж Лукас создал эту вселенную, он создал и нас, — говорится в заявлении Бениоффа и Уайсса. — Возможность поговорить о „Звездных войнах“ с ним и современной командой — неповторимый опыт. Мы навсегда в долгу перед сагой, которая все изменила. Но в одном дне не так много часов, и мы решили, что не можем полностью посвятить себя „Звездным войнам“ и нашим проектам для Netflix».

«Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс — невероятные рассказчики, — отметила глава Lucasfilm Кэйтлин Кеннеди. — Мы надеемся сделать их частью путешествия в будущем, когда у них будет время сосредоточиться на „Звездных войнах“».

В феврале 2017 года появилась информация, что Уайсс и Бениофф разработают для Disney и Lucasfilm новую трилогию «Звездных войн». Какие-либо подробности проекта отсутствовали, но позже стало известно, что именно с их фильма в декабре 2022 года начнется новая волна фильмов по «Звездным войнам».

Неизвестно, сохранит ли студия проект, над которым работали Бениофф и Уайсс, или уберет его в долгий ящик. На данный момент в разработке находятся несколько фильмов о далекой-предалекой галактике. Отдельную трилогию создает режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон, а Лаэта Калогридис пишет сценарий картины о Старой Республике — далеком прошлом «Звездных войн». Глава Marvel Кевин Файги также спродюсирует новую часть франшизы.

Источник: Deadline

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