Энтони Дэниелса сперва оскорбила роль С-3PO в «Звездных войнах»

В беседе с Digital Spy Энтони Дэниелс назвал странной свою связь с франшизой «Звездные войны», в которой он уже много лет играет нервного дроида С-3PO. Актер признался, что поначалу его совершенно не привлекла идея примерить неудобный костюм робота для съемок в малобюджетной картине неизвестного режиссера.

«Это очень странно, потому что сперва я не хотел разговаривать с Джорджем Лукасом, — говорит Дэниелс. — Меня оскорбила предложенная роль, как и сама попытка обсудить роль робота в малобюджетном фантастическом фильме».

«Мой агент заставил меня сходить на встречу, и сейчас я здесь, — продолжает актер. — Теперь я часть наследия. Надо правильно сказать, потому я постоянно называл нас наследственными актерами, что, как мне объяснили, относится к овощам или томатам (Дэниелс имеет в виду сорт помидоров. — Прим. ред.). Это Харрисон Форд, Марк Хэмилл, Билли Ди Уильямс, я и многие другие».

Дэниелс на съемках фильма «Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов»

В роли С-3PO Дэниелс вернется и в девятом эпизоде «Звездных войн». Ранее актер отметил, что ему не очень понравилось, как в сиквелах классического персонажа отодвинули на задний план, но в «Скайуокер. Восход» дроиду явно отведена важная роль. Если судить по финальному трейлеру, есть даже вероятность, что это будет последнее появление С-3PO на большом экране.

Источник: Digital Spy

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