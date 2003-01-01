Американский бокс-офис: Возвращение «Джокера»

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 25 по 27 октября 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Джокер» (4-я неделя), 18,9 млн долларов (-35%), 3936 кинотеатров (-14)

Редчайший случай: фильм, уже уступивший первую строчку бокс-офиса, спустя неделю вернул ее себе. «Джокер» теряет сборы очень медленно для экранизации комиксов (всего лишь –35% на четвертый уик-энд), и неудивительно, что кинотеатры не торопятся снимать шутника с репертуара. В этом году это всего третий релиз, который три раза главенствовал в чартах (после «Стекла» и «Мстители: Финал»).

По американским сборам фильм Тодда Филлипса уже далеко впереди другого серьезного комикса с рейтингом R, «Логана», но вот первого «Дэдпула» ему, возможно, не догнать. При текущем показателе в 258 млн долларов «Джокеру» сейчас прочат финальный результат в 340 миллионов, а у «Дэдпула» было на 20 миллионов больше. Зато по мировым сборам «Джокер» впереди (849 миллионов). Райан Рейнольдс поздравил конкурента картинкой с подписью «Вот же засранец» («You motherfucker»). Интересно, что «Джокеру» удалось добиться таких цифр без релиза в Китае. Warner Bros. даже не пыталась выпустить в Народной Республике фильм о террористе-психопате и массовых протестах.

2. «Малефисента: Владычица тьмы» (2-я неделя), 18,5 млн долларов (-50%), 3790 кинотеатров

Битва двух злодеев за кошельки зрителей продолжается вторую неделю, и на этот раз ведьма в исполнении Анджелины Джоли немного уступила Хоакину Фениксу. После слабого старта в 36 млн долларов «Малефисента 2» потеряла половину и от этой суммы. За границей дело обстоит лучше: с учетом зарубежных сборов фильм заработал уже больше 300 миллионов.

3. «Семейка Аддамс» (3-я неделя), 11,7 млн долларов (-28%), 4207 кинотеатров (+105)

Не только «Джокер» смог на этой неделе перейти на строчку выше. Полнометражный фильм по «Семейке Аддамс» в третьи выходные проката вернулся в тройку лидеров, опередив «Zомбилэнд» всего на 100 тыс. долларов. У релиза United Artists уже 72 миллиона сборов, но за границей он не добирает (11 миллионов за пределами США и Канады).

4. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (2-я неделя), 11,6 млн долларов, 3468 кинотеатров

Если за первое место на этой неделе соревновались злодеи, то за бронзу боролись два релиза с расчетом на предстоящий Хеллоуин. У «Zомбилэнда 2» результат так себе: после первого уик-энда казалось, что черная комедия о войне с живыми мертвецами должна не растерять скорость. Но во вторую неделю сиквел просел сразу на 57%. За 10 дней проката он заработал 47 миллионов.

5. «Обратный отсчет» (1-я неделя), 9 млн долларов, 2675 кинотеатров

Из новых релизов слабого предхеллоуиновского уик-энда лучшие цифры у малобюджетного хоррора «Обратный отсчет». Цифры эти невеликие. У фильма невыдающаяся, но потенциально интересная концепция: приложение для телефона может точно определить дату смерти владельца. Реализовать ее сполна не очень получилось. Критики пишут о фильме в уничижительных выражениях (плоские персонажи, избитые идеи и ходы), публика с ними солидарна — у «Обратного отсчета» 26% на Rotten Tomatoes и зрительская оценка C+ на CinemaScore. Компания STX знала, что фильм не станет сенсацией, поэтому не очень вкладывалась в рекламу, но с бюджетом в 6,5 млн долларов «Обратный отсчет» все равно окупится.

6. «Черный и синий» (1-я неделя), 8,3 млн долларов, 2062 кинотеатра

Полицейский триллер «Черный и синий» — еще один фильм категории Б, который вышел в прокат без особого шума и собирает свое в умеренно широком прокате. По сюжету офицер в исполнении Наоми Харрис становится свидетельницей убийства, которое совершают ее коллеги, и начинает собственное неофициальное расследование преступления. Ничего особенно оригинального в этой истории нет, на что фильму пеняют критики (на Rotten Tomatoes у «Черного и синего» рейтинг 47%). Но «Черный и синий» и не пытаются сказать новое слово в своем жанре. Это очередная режиссерская работа Деона Тейлора, который специализируется на дешевом жанровом кино. Всего полгода назад он выпустил триллер «Незваный гость», который собрал 35 млн долларов при бюджете в 8 миллионов.

7. «Гемини» (3-я неделя), 4 млн долларов (-52%), 3008 кинотеатров (-634)

Фантастический боевик Энга Ли с Уиллом Смитом должен был стать блокбастером, но вместо этого на третьей неделе оказался уже на седьмом месте чарта. За 17 дней проката «Гемини» заработал 43 млн долларов.

8. «Маяк» (2-я неделя), 3,1 млн долларов (+626%), 586 кинотеатров (+578)

После отличного старта в нишевом прокате в крупнейших городах «Маяк» Роберта Эггерса прибавил сразу 500 кинотеатров. Камерный фильм, отчасти стилизованный под классическое кино, рассказывает историю о смотрителе маяка (Уиллем Дефо) и его молодом помощнике (Роберт Паттинсон) в Новой Англии в 1890-е. Премьера черно-белого арт-триллера прошла весной в «Двухнедельнике режиссеров» — параллельной программе Каннского фестиваля, где фильм получил приз критики. Соответственно, у «Маяка» прекрасная пресса (91% на Rotten Tomatoes), но массового успеха такой фильм иметь не может в принципе. Поэтому восьмое место и 3 млн долларов — хороший результат. Возможно, компания A24 попробует еще расширить прокат.

9. «Война токов» (1-я неделя), 2,7 млн долларов, 1022 кинотеатра

Еще один новый релиз на минувшей неделе — историческая драма о том, как Томас Эдисон и Джордж Уэстингхаус с Николой Теслой в 1880-е бились за то, чтобы дать миру свет. Несмотря на Бенедикта Камбербэтча (Эдисон), Майкла Шеннона (Уэстингхаус) и Тома Холланда в главных ролях, продюсерский проект Тимура Бекмамбетова в свою первую неделю выступил довольно скверно. Но для «Войны токов» большая удача уже то, что она в принципе вышла. Фильм был закончен еще два года назад и впервые показан на фестивале в Торонто в 2017 году. Дистрибьюцией занималась The Weinstein Company, которую вскоре после фестиваля настиг быстрый и необратимый крах из-за массовых обвинений Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Так «Война токов» осталась без прокатчика. В конце концов права на релиз приобрела компания 101 Studios, которая и выпустила его на экраны. Чудеса, конечно, бывают (см. случай ленты «1+1: Голливудская история», у которой была похожая судьба), но все же при таком бэкграунде было бы трудно рассчитывать на громкий кассовый успех.

10. «Эверест» (5-я неделя), 2 млн долларов (-43%), 2196 кинотеатров (-451)

Недолгая прокатная история «Эвереста» подходит к концу. Дорогостоящий мультфильм Universal на пятый уик-энд имеет всего 56,8 млн долларов в Америке.

В предстоящие выходные в кинотеатры в очередной раз возвращается Арнольд Шварценеггер (в компании Маккензи Дэвис, Линды Хэмилтон и Наталии Рейес) — в прокат выйдет «Терминатор: Темные судьбы». Мультфильм «Стражи Арктики» будет идти, как и «Терминатор», примерно в 3500 кинотеатрах. Более скромная роспись у байопика «Гарриет» (2000 копий) и криминальной драмы Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин» (около 1300 кинотеатров).