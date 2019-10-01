Звезда «Охотника за разумом» в фильме Гая Ричи и еще 9 новостей выходных

Фильм «Том и Джерри» выйдет 23 декабря 2020 года

Изначально полнометражная версия мультсериала ожидалась в кинотеатрах 15 апреля 2021 года. История фильма, совмещающего в себе игровые и анимационные элементы, вращается вокруг престижного отеля, где работает Кайла. Там же обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы. Чтобы разобраться с грызуном, девушка нанимает уличного кота Тома, но решить проблему оказывается не так уж и просто. Режиссер — Тим Стори.

Источник: THR

Холт Маккэллани получил роль в триллере Гая Ричи «Инкассаторский грузовик» (Cash Truck)

Сюжет картины, ранее называвшейся «Осторожность», основан на французской ленте «Инкассатор». Оригинал рассказывал об Александре Демарре, который устраивается на работу в инкассаторскую службу, переживающую нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. А молчаливый Демарре всегда сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель. Главным героем версии Ричи станет рассудительный и загадочный Эйч (Джейсон Стэйтем), сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Дракула»

Проект вдохновлен романом Брэма Стокера о легендарном вампире, но не является прямой адаптацией. Шоураннеры Стивен Моффат и Марк Гейтисс переработали историю Дракулы, оставив нетронутыми основные элементы: действие развернется в 1897 году в Трансильвании и викторианской Англии.

Оливия ДеДжонг сыграет жену Элвиса Пресли в фильме База Лурмана

Актриса исполнит роль Присциллы Пресли, с которой будущий король рок-н-ролла познакомился во время службы в армии в 1959-м, когда ему было 24 года, а ей — 14. Спустя восемь лет они поженились и оставались в браке до 1973-го. Безымянный проект расскажет о ранних годах в жизни и карьере Элвиса. Том Хэнкс сыграет в фильме Полковника Тома Паркера, менеджера певца.

Источник: Deadline

Стартовали съемки экранизации «Петровы в гриппе»

Фото: Сергей Пономарев Фото: Сергей Пономарев Фото: Сергей Пономарев Фото: Сергей Пономарев Фото: Сергей Пономарев

Сюжет книги Алексея Сальникова вращается вокруг обычной семьи, проживающей в неопределенное постсоветское время в Екатеринбурге. Муж, жена и сын Петровы — они ничем не выделяются из общей массы, а их жизни сложно назвать увлекательными. Но за этой повседневностью скрывается нечто большее. Автомеханик Петров грезит фантастикой, пытается рисовать комиксы и постоянно сталкивается со странным человеком, который преследует его как демон-искуситель. Петрова работает в библиотеке, а в свободное время убивает мужчин, обидевших других женщин. А Петров-младший, кажется, и вовсе неживой.

Источник: Пресс-служба фильма «Петровы в гриппе»

Майкл Китон, Уильям Хёрт и Дж. С. МакКензи снимутся в драме «Дело чикагской семерки»

Частично основанная на документальном фильме «Чикагская десятка», картина расскажет о знаменитом судебном процессе, приковавшем внимание американской публики в 1969 году. Обвинения в заговоре против американского правительства были выдвинуты участникам несанкционированного антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии. В итоге протест вылился в стычку с полицией: демонстранты швырялись в полисменов камнями и получали ответ слезоточивым газом. Аарон Соркин написал сценарий и займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Фото со съемок боевика «Смертельная битва»

Продюсер экранизации игры «Mortal Kombat» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter очередное фото со съемочной площадки картины. В этот раз он показал съемки одной из игровых арен — локации «Живой лес».

What a difference a day makes… pic.twitter.com/IoUPVPjGHR & mdash; Todd Garner (@Todd_Garner) October 20, 2019 «При свете совсем другое дело».

Сюжет экранизации не раскрывается. Известно, что авторы намерены проигнорировать прошлые экранизации и сделать перезапуск с оригинальной историей в мире «Mortal Kombat». Саймон Маккуойд снимает картину.

Анджела Сарафян, Натали Мартинес, Марина Де Тавира и Клифф Кёртис снимутся в триллере «Воспоминание»

Действие ленты разворачивается в недалеком будущем в Майами, почти полностью погруженном под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер (Хью Джекман) с помощью специальной технологии достает для клиентов важные воспоминания. За небольшую плату он мастерски выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик таким образом мог заново пережить прошлое. Однажды на пороге его офиса появляется новая клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока женщина не исчезает без следа. Ник решает использовать все свои таланты, чтобы найти ее. Для этого он должен разобраться в ее воспоминаниях и выяснить, кем на самом деле была его возлюбленная. Лиза Джой написала сценарий и занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Тодд Гарнер спродюсирует экранизацию комикса «Планета придурков» (Planet of the Nerds)

Продолжение комедии 1984 года «Месть придурков», комикс рассказывает о парнях из братства «Альфа-Браво», которые в результате случайной криогенной заморозки переносятся из 1980-х на 40 лет в будущее. Очнувшись в нашем времени, они видят, что власть захватили нерды-придурки, приходят в ужас и решают исправить ситуацию, вернув времена, когда миром правила сила.

Источник: THR

Тизер комедийного сериала «Рождество с семейкой Муди»

Действие вращается вокруг семьи Муди, которая вместе с родственниками собирается для празднования Рождества. Каждый приносит с собой свои проблемы и странности, так что драки, плохие подарки, унылые посиделки и шокирующие семейные тайны гарантированы.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.