Дэвиду Линчу вручили почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

27 октября в Лос-Анджелесе состоялась 11-я церемония вручения почетной премии «Оскар» за вклад в кинематограф, учрежденной Американской академией киноискусств. В этом году лауреатами стали режиссеры Дэвид Линч и Лина Вертмюллер и актер Уэс Стьюди. Актриса Джина Дэвис была удостоена награды имени Джина Хершолта за развитие дела гуманизма.

Получая награду, Линч не стал произносить длинную речь и сказал лишь короткое: «Спасибо, академия, у вас очень интересный вкус. Спокойной ночи». С этими словами режиссер удалился со сцены.

David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr & mdash; The Academy (@TheAcademy) October 28, 2019 «Дэвид Линч, человек немногословный, получает почетный „Оскар“».

Дэвид Линч — один из самых знаменитых современных американских режиссеров. Четырехкратный номинант премии «Оскар» и двукратный лауреат Каннского кинофестиваля, он известен как создатель сериала «Твин Пикс», постановщик фильмов «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв».

В 1976 году Вертмюллер стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за картину «Паскуалино „Семь красоток“». Стьюди — коренной американец из народа чероки, известный по ролям в фильмах «Последний из могикан» и «Танцующий с волками».

13 января 2020-го станут известны номинанты 91-й премии «Оскар». Церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года.

Источник: Пресс-служба Американской академии киноискусств

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