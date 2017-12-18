Слух дня: Создатели «Очень странных дел» могут снять «Темную лигу справедливости»

Согласно информации источников, студия Warner вновь начала работу над экранизацией комиксов «Темная лига справедливости». Сообщается, что у студии есть несколько кандидатов на режиссерское кресло проекта, главные из которых — авторы «Очень странных дел» братья Даффер и Майк Флэнеган, постановщик хоррора «Доктор Сон».

Напоминаем, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

«Темная лига справедливости» рассказывает о команде необычных супергероев, защищающих мир от потусторонних и сверхъестественных угроз. В отличие от обычной Лиги справедливости, они не появляются перед камерами, но регулярно спасают людей от монстров, с которыми не могут справиться Супермен и Бэтмен. Основная команда Темной лиги состоит из мага Джона Константина, демона Этригана, призрачного Мертвеца, волшебницы Затанны и Болотной Твари, о ком отдельный сериал прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD. В поздней версии Темную лигу возглавила Чудо-женщина.

«Темная лига справедливости» уже несколько лет находится в разработке. Изначально экранизацией занимался Гильермо дель Торо, но в итоге он вынужден был отказаться фильма. После него студия пригласила Дага Лаймана, однако работа над картиной так и не сдвинулась с мертвой точки, а постановщик переключился на другие проекты. Некоторое время возможными кандидатами на режиссерский пост считались Андрес Мускетти и Дамиан Сифрон. На данный момент режиссерское кресло ленты пустует.

Источник: WeGotThisCovered