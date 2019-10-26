Звезды «Игры престолов» встретились в честь дня рождения Эмилии Кларк

23 октября Эмилии Кларк, исполнительнице роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», исполнилось 33 года. Празднование не ограничилось одним днем, и под конец недели Кларк отметила день рождения вместе с коллегами по сериалу Китом Харингтоном и Джейсоном Момоа. «Воссоединение еще никогда не было таким волосатым», — написала актриса в Instagram под фото в компании Момоа и Харингтона.

Момоа отдельно поздравил Кларк с днем рождения в своем Instagram, вывесив фотографии со съемок передачи Грэма Нортона, где они появились вместе. «Люблю тебя, моя кхалиси», — написал актер.

«Игра престолов» завершилась 19 мая после восьмого сезона, и сейчас все звезды сериала заняты в собственных проектах. Харингтон снимается в блокбастере Marvel «Вечные». Момоа в ближайшем будущем приступит к работе над фильмами «Малышка» и «Аквамен 2», а 1 ноября зрители смогут увидеть актера в сериале Apple «Видеть». 5 декабря Кларк появится на большом экране в романтической комедии «Рождество на двоих».

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