Создатель «Чернобыля» перезапустит «Пиратов Карибского моря»

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Студия Disney подключила создателя мини-сериала HBO «Чернобыль» Крэйга Мэйзина к работе над перезапуском приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря». Мэйзин разработает историю для нового фильма серии вместе с Тедом Эллиотом, постоянным сценаристом «Пиратов».

О готовящемся перезапуске «Пиратов Карибского моря» стало известно в октябре 2018 года, когда студия пригласила сценаристов «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника написать новую часть франшизы. Руководство студии посчитало, что они смогут оживить умирающих «Пиратов» и вернуть им «дух панк-рока», но Риз и Верник в итоге отказались от проекта.

Перезапуск за авторством Мэйзина и Эллиота пока находится на самой ранней стадии производства, и какие-либо подробности проекта отсутствуют. Студия начала планировать перезапуск, после того как последний фильм серии, «Мертвецы не рассказывают сказки», показал в прокате не самый лучший результат. При заявленном бюджете в 230 млн долларов сборы пятой картины о приключениях Джека Воробья составили лишь 794 млн долларов.

Предполагается, что студия продолжит серию без участия Джонни Деппа, бессменного исполнителя роли Джека Воробья. С каждым новым фильмом гонорар актера возрастал, а его поведение не подходило звезде франшизы Disney. Летом 2017 года появились слухи, что студия отправит харизматичного пирата на заслуженный отдых. Отдельные источники также утверждают, что студия рассматривает Карен Гиллен в качестве звезды перезапущенной франшизы, но эта информация пока не получила подтверждения.

Все фильмы франшизы «Пираты Карибского моря» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: THR

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