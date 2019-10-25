Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

В социальных сетях франшизы о Джеймсе Бонде было объявлено об окончании основного съемочного процесса картины «Не время умирать» — 25-го фильма об агенте 007. Завершение съемок в Instagram и Twitter отметили фотографией режиссера Кэри Фукунаги с исполнителем главной роли Дэниэла Крэйга и снимком всей съемочной группы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James Bond 007 (@007) 25 Окт 2019 в 4:42 PDT «Закончили съемки „Нет времени умирать“. Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года. #Бонд25».

В 25-м фильме Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью, женщинами и солнцем на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею.

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