Видео дня: Трейлер «Звездных войн» с музыкой из «Кошек»

Сложно сказать каким образом, но пользователь Twitter Хит Уильямс выяснил, что музыка из «Кошек» довольно хорошо ложится на кадры из финального трейлера девятого эпизода «Звездных войн». Песня «Memories» в исполнении Дженнифер Хадсон отлично подходит эпичному завершению космической саги, которое разворачивается на экране.

the final rise of skywalker trailer, but with the music from CATS pic.twitter.com/A4M0dPFJ0J — 𝗵𝗲𝗮𝘁𝗵 (@heathdwilliams) October 24, 2019

Мюзикл «Кошки» рассказывает о ежегодном кошачьем празднике, на котором собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. Все они разные — породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе, чем же она так исключительна и за что ее можно считать избранной. Финалом этого ежегодного бала должен стать выбор вожаком племени самого достойного представителя, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродиться к новой жизни на земле.

Первый трейлер «Кошек» вызвал острую реакцию у пользователей сети, которые сразу начали делать мемы, посвященные фильму, и даже сделали полноценный хоррор.

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