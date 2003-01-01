9 лучших трейлеров недели: «Звездные войны», Квентин Тарантино и Бладшот

«21 год: Квентин Тарантино»

Документальная картина о Квентине Тарантино и его творчестве, состоящая из десятков интервью с разными звездами, которые снимались в первых восьми фильмах режиссера. Создатели картины хотят показать, как Тарантино впервые пробился в Голливуде с «Бешеными псами», изменил кинематограф 1990-х с «Криминальным чтивом» и стал одним из самых влиятельных и известных постановщиков современности.

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«Бладшот»

В комиксах Бладшот обладает мертвенно-бледной кожей и бегает полуголый с огромным красным пятном на груди, но в экранизации этого пока не видно. Зато есть бессмертный Вин Дизель с армией нанороботов в крови, что позволяет ему проламывать стены голыми руками и в одиночку разбираться с десятками противников.

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«Женская волейбольная сборная»

Первый тизер к спортивному байопику, где неузнаваемая Гун Ли сыграла легендарную олимпийскую чемпионку Лан Пин, в 1995 году ставшую первой женщиной-тренером, возглавившей женскую сборную Поднебесной. Фильм сосредоточится на совсем недавних достижениях героини — победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Стоит сказать, что Лан Пин является единственным человеком в истории волейбола, выигравшим золото Олимпиады и в качестве игрока, и в качестве тренера. В ролях самих себя — действующие олимпийские чемпионки.

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«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Disney и Lucasfilm могли бы вообще не выпускать трейлеров к девятому эпизоду и все равно легко собрать пару сотен миллионов долларов за первый уик-энд. Тем не менее они решили показать финальный ролик, который не дает ответов, но интригует фанатов. Как вернется Палпатин? Что случится с Кайло Реном и Рей? Какое будущее ждет далекую-предалекую галактику? Все станет понятно 19 декабря.

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«Король»

Netflix очень понравилось внимание, которое к стрим-сервису привлекла «Рома» Альфонсо Куарона, и компания вложилась в несколько престижных проектов. Один из них — историческая драма «Король» с Тимоти Шаламе в роли молодого и трагичного английского монарха. Судя по всему, 23-летний актер нацелился на очередную номинацию премии «Оскар», но на этот раз за главную роль.

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«Найди меня»

Возвращение на киноэкраны госпожи Месть — актрисы Ли Ён-э, не снимавшейся в большом кино 14 лет. Премьера детективного триллера состоялась на фестивале в Торонто, критики отмечают мрачную атмосферу и неожиданные повороты сюжета. Уже шесть лет героиня безрезультатно ищет пропавшего с детской площадки сына, когда вдруг получает информацию, что в отдаленной рыбацкой деревушке видели подходящего по возрасту и описанию ребенка. Женщина отправляется туда, но в тихом омуте известно кто водится. Местные не горят желанием общаться с приезжей, и все, как один, утверждают, что не было никакого мальчика. Выбор актрисы на главную роль намекает, что ничем хорошим для деревенщин фильм не кончится.

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«Небесный огонь»

Фильм-катастрофа, на которые в Китае образовалась внезапная мода, за авторством мастеровитого голливудского постановщика Саймона Уэста. Как несложно догадаться, название у картины буквальное. На один из островов так называемого Тихоокеанского вулканического огненного кольца приезжает девушка-сейсмолог, чтобы разработать новую систему мониторинга вулканической активности. Разумеется, местный вулкан только этого и ждал и теперь начинает очень красиво и эпично извергаться, ставя многочисленных героев в опасные ситуации и вынуждая изобретательно спасаться от лавы. Райский островок превращается в море огня.

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«Оленьи рога»

Мрачная и тяжелая история о мальчике, на хрупкие плечи которого легла ответственность за жизни других. В его доме живет жуткое зло, готовое в любой момент вырваться на свободу, и только его усилия сдерживают монстра в четырех стенах. Но однажды чудовищу надоест ждать следующей порции кормежки, и оно решит само найти себе пропитание.

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«Эдем»

Очередной аниме-сериал от Netflix, где, как кажется, уверены, что аниме много не бывает. И хотя рисовка оставляет желать лучшего, сюжет может понравиться самой широкой аудитории. В очень-очень далеком будущем человечество отсутствует, поэтому в мире царят спокойствие, безмятежность и красота, роботы ухаживают за деревьями и берегут природу. Но заведенному порядку приходит конец, когда два робота обнаруживают капсулу с человеческим детенышем и решают тайно вырастить находку. Через несколько лет подросшая девушка Сара задается экзистенциальными вопросами, и теперь ей предстоит разгадать тайну своего происхождения.

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