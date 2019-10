Видео о создании песни к «Кошкам» и еще 15 новостей дня

Канал Freeform закрыл сериал «Плащ и Кинжал» после второго сезона

Экранизация комиксов Marvel рассказывала о Тэнди Боуэн и Тайроне Джонсоне, которые после аварии в местной лаборатории приобрели невероятные суперспособности. Она научилась излучать световые кинжалы, а он получил доступ к параллельному темному измерению. Они быстро понимают, что вместе им лучше, чем порознь, но их чувства друг к другу делают сложный мир еще более запутанным. Два сезона сериала «Плащ и Кинжал» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

Мишель Монахэн присоединилась к актерскому составу «Колдовства»

Картина станет ремейком одноименного фильма 1996 года, сюжет которого вращался вокруг школьницы Ханны, вместе с тремя одноклассницами заинтересовавшейся черной магией. Они рассчитывали получить безграничную власть над другими, но вместо этого разбудили колдовские силы, которые теперь не в силах остановить, даже когда гибнут ни в чем не повинные люди. Зои Листер Джонс занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Ролик о съемках мюзикла «Кошки»

Двухминутное видео посвящено работе над новой песней «Beautiful Ghosts», которую Эндрю Ллойд Уэббер написал вместе с Тейлор Свифт для картины Тома Хупера.

Экранизация одноименного мюзикла ожидается в российских кинотеатрах 2 января 2020 года.

Алан Рак, Кэти Финнеран, Селеста О’Коннор и Миша Ошерович снимутся в безымянном триллере кинокомпании Blumhouse

По сюжету фильма в результате странного инцидента старшеклассница (Кэтрин Ньютон) оказывается в теле жестокого серийного убийцы (Винс Вон). Она быстро понимает, что у нее есть меньше 24 часов, чтобы все исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить. Крис Лэндон поставит картину.

Источник: Deadline

Джилл Солоуэй поставит биографическую картину «Райд» (Ride)

В центре сюжета ленты — астронавт Салли Райд, первая женщина Америки, побывавшая в космосе в 1983 году. Зрители увидят, как выпускница Стэнфордского университета оказалась среди 8000 человек, откликнувшихся на объявление в газете о наборе претендентов на участие в космической программе. В 1978 году она была отобрана в NASA и через пять лет покинула Землю на борту «Челленджер» в рамках STS-7.

Источник: Collider

Кадр из фильма «Того»

Фильм расскажет о псе Того, который в 1928 году помог предотвратить эпидемию дифтерии в городе Ном, Аляска. В упряжке с другими ездовыми собаками Того, несмотря на страшные погодные условия, смог доставить в город посылку с антитоксином, остановившим распространение болезни. Уиллем Дефо сыграл Леонхарда Сеппалу, профессионального погонщика, выбравшего Того в качестве ведомого. Премьера ленты состоится на стрим-сервисе Disney+.

Алисса Сазерленд исполнит главную роль в триллере «Алчность» (Avarice)

Сазерленд сыграет женщину, которая должна спасти своего мужа, специалиста по криптовалюте, похищенного двумя бывшими военными. Режиссер — Джон В. Сото.

Источник: Variety

Канал CW выпустит приквел сериала «Сотня»

Действие безымянного спин-оффа развернется за 97 лет до событий сериала и расскажет о горстке людей, переживших ядерный апокалипсис и вынужденных строить новое общество на руинах старого. Канал планирует представить приквел в одном из эпизодов седьмого, заключительного сезона «Сотни».

Источник: Deadline

Ана де ла Регера получила роль в триллере «Судная ночь 5»

Сюжет новой части не раскрывается, но логично предположить, что он как-то связан с ночью, когда любое преступление становится законным и не несет за собой наказания. Ожидается, что Джеймс ДеМонако вновь займет пост режиссера проекта.

Источник: THR

Трейлер фильма «Аэронавты»

Российская премьера картины состоится 5 декабря 2019 года.

Э. Дж. Бонилья и Лим Лубани снимутся в сериале «Старик»

Экранизация одноименного романа Томаса Перри, проект рассказывает о Дэне Чейзе (Джефф Бриджес) — оперативнике ЦРУ, который уже несколько десятилетий как оставил службу. Но, когда на пороге его дома появляется группа убийц, присланных устранить Чейза, он понимает, что прошлое вновь напомнило о себе. Чтобы сохранить свое будущее, Чейз теперь должен опять взяться за оружие. Джон Уоттс поставит пилотный эпизод сериала.

Источник: Variety

Кевин Хэмедани и Трэвис Бетц напишут адаптацию романа «С Дарией Великим не все хорошо» (Darius The Great Is Not Okay)

Главный герой книги Абиба Корамма — молодой американец персидского происхождения Дарий Келлнер, фанат комиксов и фантастики, страдающий от клинической депрессии. Во время поездки к родственникам в Иран он встречается с Сохрабом, который знакомит его с прелестями Ближнего Востока. Они вместе играют в футбол, пробуют местные блюда и наблюдают за ночным городом, и только в компании Сохраба Дарий впервые чувствует себя на своем месте.

Источник: Deadline

Люси Бойнтон исполнит главную роль в биографическом фильме о Марианне Фэйтфулл

Фейтфулл стала известна в 1960-е годы в Европе и США как поп-певица. В 1979 году, после 10-летнего перерыва, она возобновила музыкальную деятельность, выпустив альбом «Broken English». Ее голос стал (и остается по сей день) более грубым и мрачным. Это было началом освобождения от наркотической зависимости и началом новой карьеры в музыке, театре и кино. Полностью избавиться от героиновой зависимости ей удалось только в 1987 году.

Источник: Deadline

Трейлер четвертого сезона мультсериала «Ши-Ра и непобедимые принцессы»

Проект вернется на экраны 5 ноября 2019 года.

Рейф Сполл и Энн-Мэри Дафф снимутся в мини-сериале об отравлении Скрипалей

Проект расскажет об инциденте, который произошел 4 марта 2018 года в городе Солсбери в Великобритании. Тогда бывший советско-российский военный разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены, как утверждается, нервно-паралитическим веществом «Новичок». Согласно версии британской стороны, виновными в отравлении являются россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые посетили страну по поддельным документам. Происшествие вызвало острую реакцию мировой общественности и привело к отзыву российских дипломатов из нескольких западных стран. Сол Дибб поставит трехсерийный проект.

Источник: Variety

Эмбер Грэй получила роль в сериале «Подземная железная дорога»

Экранизация одноименного романа Колсона Уайтхэда — история чернокожей рабыни Коры, работающей на хлопковой плантации в Вирджинии. Непосильный труд, нечеловеческая жестокость как хозяев, так и братьев и сестер по несчастью, готовых на все ради выживания, толкают Кору на отчаянный шаг, и она сбегает вместе с недавно прибывшим Цезарем. Именно от него она узнает о подземной железной дороге, которая ведет к свободе. Но по их следам уже идет безжалостный Риджуэй, охотник за беглыми рабами. Сериал для стрим-сервиса Amazon разрабатывает Барри Дженкинс.

Источник: Deadline

