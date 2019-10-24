Мартин Скорсезе разъяснил свои слова о фильмах Marvel

В новом интервью Entertainment Weekly Мартин Скорсезе прокомментировал собственные слова о фильмах студии Marvel, ставшие причиной высказываний именитых постановщиков против супергеройской киновселенной. Режиссер объяснил, что лично ничего не имеет против супергероев. Его, скорее, волнует современная модель кинобизнеса, и он уверен: большинство современных студий просто не согласились бы делать картину вроде «Ирландца».

«По вполне понятым причинам обычная студия нацелена на зарабатывание максимального количества денег, — говорит Скорсезе. — Мне кажется, пошел перекос. Осталось очень мало места для подобных фильмов (как «Ирландец» — Прим. ред.). Они говорят: „Да ты можешь снимать независимое кино“. Но это загоняет людей за рамки. Загоняет искусство за рамки».

«Фильмы-тентполы, большие проекты по комиксам — это фильмы-парки аттракционов, как бы хорошо они ни были сделаны, — продолжает постановщик. — Это другая форма кино или вообще новая форма искусства. Мы надеемся, что есть кинотеатры, показывающие другие фильмы. И если они не собираются их показывать, то у кинематографистов есть шанс со стримингом. Он меняет опыт просмотра, но в противном случае через два или три года такие фильмы вообще перестанут снимать. Хороший режиссер приезжает из Италии или Франции, приходит к студии, но они больше не хотят делать фильм, только если он не часть франшизы».

Скорсезе также заметил, что переживает из-за современного скоростного ритма жизни. Режиссер считает, что современный человек привык получать быструю дозу развлечений и двигаться дальше. Он надеется, что зрители найдут время спокойно посмотреть трехчасового «Ирландца» и проникнуться размеренным повествованием криминальной драмы.

Спор вокруг фильмов Marvel начался 3 октября, когда Скорсезе признался, что не смотрит фильмы студии и не считает их настоящим кино. Впоследствии к нему присоединились Фрэнсис Форд Кополла и Кен Лоуч, хотя нашлись и защитники киновселенной. Как на протяжении двух недель разворачивалась история, КиноПоиск рассказал в материале «Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино».

Источник: EW

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