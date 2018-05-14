Тейлор Китч снимется в новом фильме Нила Бломкампа «Инферно»

Звезда второго сезона «Настоящего детектива» Тейлор Китч исполнит главную роль в триллере «Инферно» (Inferno). Нил Бломкамп написал сценарий фантастической картины и займет режиссерское кресло проекта. Кинокомпания Стюарта Форда AGC Studios спродюсирует фильм.

Главный герой «Инферно» — офицер полиции, который приезжает в пустыню Нью-Мексико для расследования ординарного, на первый взгляд, убийства. Однако вскоре он начинает подозревать, что дело не совсем обычное, а появление агентов ФБР только усиливает это ощущение. Поиски убийцы приведут его к столкновению с жутким человекоподобным монстров, который пойдет на все, чтобы уничтожить свидетеля своего преступления.

«Я рад взяться за камеру и снять „Инферно“ с AGC, — заявил Бломкамп по поводу своего нового режиссерского проекта. — Этот фильм наполнен темами и идеями, которые я нахожу чрезвычайно захватывающими. Мне невероятно повезло, что я снимаю его».

Прежде чем взяться за «Инферно», Бломкамп значился постановщиком нового «Робокопа». Режиссер активно работал над прямым продолжением оригинальной картины 1987 года, но 15 августа объявил, что покидает проект. Причиной отказа Бломкамп назвал проблемы с графиком.

Дата выхода «Инферно» пока не сообщается.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.