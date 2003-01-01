Трейлер «Короля»: Величественный Тимоти Шаламе против наглого Роберта Паттинсона

Мрачная атмосфера, серые тона, безрадостные взгляды и бородатые мужчины — верные признаки, что перед вами суровое, реалистичное историческое кино. В этот раз старинный костюм примерил Тимоти Шаламе, который вместе с Джоэлом Эдгертоном, Робертом Паттинсоном, Беном Мендельсоном, Шоном Харрисом и Лили-Роуз Депп разыгрывает трагедию из жизни английского монарха начала XV века.

«Король» — история Генриха V из династии Ланкастер, правившего Англией с 1413 по 1422 год. Еще в молодом возрасте он закалился в боях во время Уэльского восстания и в сражениях против аристократического рода Перси. В 1413 году, после смерти отца, Генрих взял управление страной в свои руки.

В 1415 году, в период Столетней войны с Францией, Генрих проявил себя как талантливый полководец. Он лично принимал участие в бою и разгромил французскую армию в битве при Азенкуре. Согласно договору в Труа, заключенному в 1420 году, Генрих стал наследником французского короля Карла VI Безумного и получил руку его дочери Екатерины. Но мир не последовал, и ему пришлось продолжить войну с не признавшим договор сыном Карла. Генрих V скончался в августе 1422 года.

Подробее о картине КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Венеции.

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