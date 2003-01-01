Трейлер «Короля»: Величественный Тимоти Шаламе против наглого Роберта Паттинсона

ВчераОбсудить0

Мрачная атмосфера, серые тона, безрадостные взгляды и бородатые мужчины — верные признаки, что перед вами суровое, реалистичное историческое кино. В этот раз старинный костюм примерил Тимоти Шаламе, который вместе с Джоэлом Эдгертоном, Робертом Паттинсоном, Беном Мендельсоном, Шоном Харрисом и Лили-Роуз Депп разыгрывает трагедию из жизни английского монарха начала XV века.

«Король» — история Генриха V из династии Ланкастер, правившего Англией с 1413 по 1422 год. Еще в молодом возрасте он закалился в боях во время Уэльского восстания и в сражениях против аристократического рода Перси. В 1413 году, после смерти отца, Генрих взял управление страной в свои руки.

В 1415 году, в период Столетней войны с Францией, Генрих проявил себя как талантливый полководец. Он лично принимал участие в бою и разгромил французскую армию в битве при Азенкуре. Согласно договору в Труа, заключенному в 1420 году, Генрих стал наследником французского короля Карла VI Безумного и получил руку его дочери Екатерины. Но мир не последовал, и ему пришлось продолжить войну с не признавшим договор сыном Карла. Генрих V скончался в августе 1422 года.

Подробее о картине КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Венеции.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

Смотрите также

Трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Финальное противостояние света и тьмы

22 октября
Трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Финальное противостояние света и тьмы

Трейлер боевика «Бладшот»: Бессмертный Вин Дизель

21 октября
Трейлер боевика «Бладшот»: Бессмертный Вин Дизель

Трейлер «Скандала»: Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман против сексуальных домогательств

16 октября
Трейлер «Скандала»: Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман против сексуальных домогательств

Трейлер военной картины «1917»: Наперегонки с Первой мировой

4 октября
Трейлер военной картины «1917»: Наперегонки с Первой мировой

Главное сегодня

Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино

Вчера
Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино

Трейлер «Короля»: Величественный Тимоти Шаламе против наглого Роберта Паттинсона

Вчера
Трейлер «Короля»: Величественный Тимоти Шаламе против наглого Роберта Паттинсона
Как это смотреть

ВидеоКак снимает Юрий Быков

Вчера
Как снимает Юрий Быков

«Джокер» может стать одним из самых прибыльных фильмов по комиксам

Вчера
«Джокер» может стать одним из самых прибыльных фильмов по комиксам
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Сторож», «Текст» и новый «Zомбилэнд»

Вчера
Что смотреть в кино: «Сторож», «Текст» и новый «Zомбилэнд»

Майк Флэнеган в ответ на критику Marvel припомнил слова Мартина Скорсезе

Вчера
Майк Флэнеган в ответ на критику Marvel припомнил слова Мартина Скорсезе
Киношкола

Не читал, но посмотрю: 15 полезных экранизаций школьной классики

22 октября
Не читал, но посмотрю: 15 полезных экранизаций школьной классики
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании