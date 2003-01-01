Майк Флэнеган в ответ на критику Marvel припомнил слова Мартина Скорсезе

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Создатель сериала «Призраки дома на холме» Майк Флэнеган заявил в интервью, что не согласен с мнением Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы о фильмах Marvel. Режиссер признался, что плакал во время просмотра «Мстители: Финал», и вспомнил высказывание самого Скорсезе, которое, по мнению Флэнегана, очень хорошо описывает его отношение к проектам о супергероях.

«Смотрите, фильмы они как… Сам Мартин Скорсезе как-то сказал: „Фильм — это наши мечты“, — рассказал Флэнеган. — Мне кажется, нельзя посмотреть на фильмы Marvel, на супергеройские фильмы, добро против зла, эти эпичные истории — и сказать, что эта мечта лучше или реальнее, чем вот эта».

«По мне, кино охватывает множество разных версий и вариантов историй, — продолжает режиссер. — И все дело в том, чтобы дать людям возможность пережить что-то вместе, с персонажами, к которым они могли бы привязаться. И фильмы Marvel для меня, бесспорно, это и делают».

«Так что нет, я с ним не согласен. Я согласен с его первым заявлением, что фильмы — это наши мечты», — добавил Флэнеган.

Флэнеган также рассказал, что оказался в режиссерском кресле экранизации романа Стивена Кинга «Доктор Сон», потому что хотел что-то поставить для Warner и DC. Студии понравилось, что постановщик сделал с «Игрой Джеральда», и ему предложили заняться продолжением «Сияния».

В начале октября в беседе с Empire Мартин Скорсезе признался, что не смотрит фильмы Marvel и не считает их кино. По мнению режиссера, проекты студии, скорее, парки аттракционов. Впоследствии он добавил, что видит в таких проектах большую проблему, так как они захватывают кинотеатры, из-за чего у других картин просто нет возможности добраться до зрителя. В критике Marvel Скорсезе поддержал Коппола, который просто назвал фильмы Marvel омерзительными. Свое неодобрение супергеройского кино в итоге также высказали Кен Лоуч, Фернанду Мейреллиш и Рената Литвинова, которая поддержала Скорсезе и Копполу в Instagram.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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