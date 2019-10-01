Продолжение «Времени приключений» и еще 17 новостей дня

Ноа Эммерих, Фред Уиллард и Джессика Ст. Клэр снимутся в сериале «Космические войска»

В центре сюжета комедийного проекта — люди, которым поручили создать шестой вид Вооруженных сил США — космические войска. Стив Карелл написал сценарий совместно с Грегом Дэниелсом и исполнит в сериале главную роль. «Космические войска» разрабатываются для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Deadline

Джен Д’Анджело напишет сиквел фильма «Фокус-покус»

Картина 1993 года рассказывала о сестрах-ведьмах, которые воскресли через 300 лет после казни за колдовство. Они намерены съесть всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми, но сперва должны разобраться с пугающим современным миром. Продолжение разрабатывается для стрим-сервис Disney+.

Источник: Collider

HBO Max выпустит продолжение мультсериала «Время приключений»

«Время приключений: Далекие земли» (Adventure Time: Distant Lands) будет состоять из четырех выпусков по 60 минут. Каждый эпизод будет посвящен разным героям популярного мультсериала, закончившегося с 10-м сезоном в 2018 году. Первая серия расскажет историю о БиМо, а во второй Марселин и принцесса Бубльгум попытаются предотвратить землетрясение в Стеклянном Королевстве. В третьем выпуске Мятному Лакею придется столкнуться с проблемами в Школе магов, а в четвертом Финн и Джейк отправятся в самое важное приключение в жизни.

Источник: Deadline

Джонатан Глейзер планирует поставить драму о холокосте

Название и сюжет картины не раскрываются, но источники утверждают, что готовящийся фильм основан на книге «Зона интересов» Мартина Эмиса. Действие книги разворачивается в Освенциме, где комендант концлагеря и служащий в нем офицер любят одну женщину, а еврей-заключенный готов на убийство или самоубийство ради спасения жены, попавшей в лапы нацистов.

Источник: Deadline

Лил Релл получил роль в драме «Облака»

Актриса сыграет писательницу Лору Собек — автора книги «Взлети повыше: Как бог по-крупному ответил на скромную молитву матери», 17-летнему сыну которой диагностировали редкий рак костей. За несколько месяцев до смерти он влюбляется в девушку Эми и, несмотря на окружающую его грусть, находит в себе силы написать песню, чтобы отблагодарить всех своих друзей и близких. Режиссер — Джастин Бальдони.

Источник: THR

Трейлер хоррора «Оленьи рога»

Сюжет проекта вращается вокруг школьника, в чьем доме явно происходит что-то странное. Он не торопится рассказывать об этом окружающим, и только школьная учительница начинает подозревать, что мальчику угрожает опасность, и вместе с братом-полицейским решает разобраться в ситуации. Со временем они понимают, что речь идет не о безобидных детских страхах, а в стенах старого дома притаилось нечто зловещее.

Эдгар Рамирес исполнит главную роль в картине «Война закончилась» (The War Has Ended)

Действие фильма развернется в Польше в 1945 году, под конец Второй мировой войны. Одинокий странник Джозеф путешествует с белым конем Оскаром по разрушенным городам и устраивает кукольные представления, призванные ненадолго отвлечь от отгружающего ужаса местных детей. Он развлекает ребят историей «Фрэнк и Кроха» — двух слонов, занятых поисками потерянного хобота, но на самом деле надеется сам найти своих пропавших сыновей. Хагар Бен-Ашер написала сценарий и поставит картину.

Источник: Variety

Даниэль Макдональд присоединилась к актерскому составу картины «Уйти не прощаясь»

Главная героиня — 60-летняя светская львица Фрэнсис Прайс, чей план умереть, пока не кончились деньги, не сработал. Ее муж Франклин скончался 20 лет назад, и некогда огромное наследство почти полностью иссякло. На последние деньги она перебирается в Париж и намерена провести последние годы своей жизни в скромной квартирке вдали от внимания. Компанию ей составляют сын Малкольм и воплощение покойного супруга — кот Маленький Фрэнк. Режиссер — Азазель Джейкобс.

Источник: Deadline

Постер драмы «Ричард Джуэлл»

Российская премьера новой картины Клинта Иствуда состоится 9 января 2020 года.

Лила Лорен получила роль в третьем сезоне сериала «Американские боги»

Проект, основанный на одноименном романе Нила Геймана, рассказывает о мире, где старые боги живут бок о бок с обычными людьми. Им практически перестали поклоняться, а имена многих оказались забыты. Такое положение дел не устраивает Одина, который начинает строить планы по возвращению богам былой силы. Даннер сыграет Деметру — древнегреческую богиню плодородия и земледелия. Премьера третьего сезона запланирована на 2020 год.

Источник: Deadline

Трэйси Леттс и Рейчел Блэнчард присоединились к актерскому составу триллера «Глубокая вода»

Главные герои — супруги Вик и Мелинда Ван Аллен, которые поддерживают жизнь в угасающем браке с помощью любовников. Все меняется, когда из-за их поведения начинают умирать люди. Бен Аффлек и Ана де Армас исполнят в фильме главные роли, а Эдриан Лайн займет режиссерское кресло картины.

Источник: Collider

Джейк Остин Уокер получил роль в спортивной драме «12 могучих сирот»

Уилсон сыграет Расти Рассела (Люк Уилсон) — ветерана Первой мировой войны, которого мать еще ребенком оставила в приюте. В попытке обрести смысл жизни он возвращается в приют, чтобы стать тренером местной футбольной команды. Ти Робертс поставит картину.

Источник: Variety

Тизер аниме-сериала «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»

Новая адаптация популярной манги Масамунэ Сиро выйдет на стрим-сервисе Netflix в 2020 году.

Заша Мэмет присоединилась к актерскому составу сериала «Бортпроводница»

Главная героиня проекта — бортпроводница Кэсси (Кейли Куоко), чья спокойная жизнь неожиданно оборачивается полноценным кошмаром. Она приходит в себя в незнакомом отеле, в чужой кровати, рядом с мертвым мужчиной и совершенно не представляет, что произошло и как она здесь оказалась. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max.

Источник: Deadline

Питер Койот сыграет Роберта Мюллера в мини-сериале канала CBS

Проект основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership», которая рассказывает о его конфликте с 45-м президентом США Дональдом Трампом. После вступления в должность главы государства Трамп требовал от Коми провести расследование по делу об электронной почте Хиллари Клинтон. В 2017-м Трамп, недовольный действиями Коми, уволил его с поста директора ФБР. Билли Рэй напишет сценарий адаптации.

Источник: Variety

Трейлер драмы «Бердэн»

Сирота Майк Бердэн вырос под покровительством членов ку-клукс-клана. Герой влюбляется в девушку и решает уйти из сообщества. Бывшие соратники намереваются отомстить Майку, но преподобный Кеннеди, возглавляющий конгрегацию афроамериканцев, берет парня, его подругу и ее сына под свою защиту.

Юрайа Шелтон получил роль в безымянном триллере кинокомпании Blumhouse

По сюжету фильма в результате странного инцидента старшеклассница оказывается в теле жестокого серийного убийцы. Она быстро понимает, что у нее есть меньше 24 часов, чтобы все исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить. Крис Лэндон поставит картину.

Источник: THR

Ребекка Ленкиевич напишет сценарий картины о Харви Вайнштейне

Главными героинями безымянного фильма станут журналистки Меган Туи и Джодни Кэнтор, а также их редактор Ребекка Корбетт, опубликовавшие в октябре 2017 года статью в The New York Times о сексуальных домогательствах Вайнштейна. Материал Туи и Кэнтор привел к крупному скандалу: несколько женщин выступили против продюсера с обвинениями. Вайнштейна уволили из собственной компании, лишили членства в киноакадемии и продюсерской гильдии.

Источник: Collider

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.