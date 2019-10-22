Хью Джекман отказался поздравлять Райана Рейнольдса с днем рождения

Хью Джекман выложил в Twitter «случайно» записанное видео, где он с женой Деборрой-Ли спорит из-за своего нежелания поздравлять Райана Рейнольдса с 43-летием. Супруга предлагает спеть песню в честь дня рождения актера (как это сделал Рейнольдс) и даже отмечает, насколько талантлива звезда «Дэдпула», но Джекман всячески открещивается от необходимости что-то делать.

Webster’s dictionary definition of a LEAK. 2a. To become known despite efforts of concealment. ⁦@VancityReynolds⁩ pic.twitter.com/VWRWUPjvg5 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) October 22, 2019 «Определение слова „СЛИВ“ в словаре Уэбстера. 2а. С тать известным, несмотря на попытки утаить».

Джекман и Рейнольдс уже много лет подшучивают друг над другом в соцсетях. В честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном. До этого в сети появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения, а Джекман впоследствии записал ролик, где очень неохотно поздравлял авторов «Дэдпула 2» с выходом картины. Они даже предприняли попытку оставить «конфликт» в прошлом и сделать рекламные ролики для компаний друг друга, что в итоге закончилось провалом.

13 декабря зрители смогут увидеть Рейнольдса в боевике Майкла Бэя «Шестеро вне закона». 2 июля актер появится на экране в экшен-комедии «Свободный».

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