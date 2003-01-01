Сценарист «Форсажа» обсуждал с Киану Ривзом участие актера во франшизе

Постоянный сценарист «Форсажей» Крис Морган рассказал в интервью, что встречался с Киану Ривзом по поводу возможной роли в одном из будущих фильмов франшизы. Морган признался, что очень хочет видеть актера экшен-серии, но проблемы с графиком и поиски подходящего персонажа пока не позволили этому случиться.

«Я с ним встречался, и мы обсуждали роль, — говорит Морган. — Я уже долго хочу, чтобы он появился во вселенной „Форсажа“. Мы просто пытаемся найти… Главная проблема связана с временем, пересечением графиков и созданием вместе чего-то подходящего. Я страстно желаю ввести его в эту франшизу».

Один из возможных проектов для Ривза во франшизе — сиквел боевика «Хоббс и Шоу». Актер изначально должен был сыграть главу зловещей тайной организации «Этеон» и даже вел переговоры относительно участия в спин-оффе. Однако в итоге Ривзу пришлось отказаться от роли, и в фильме лидера «Этеона» сделали бестелесным голосом.

Недавно Ривз закончил работу над комедией «Билл и Тед», а в ближайшем будущем приступит к съемкам в фантастической картине «Матрица 4», где вновь вернется в образе Нео. В графике актера также значится «Джон Уик 4», так что пока сложно сказать, найдет ли Ривз время сняться в очередном «Форсаже».

Девятый фильм франшизы «Форсаж», съемки которого на днях закончились в Англии, ожидается в российских кинотеатрах 21 мая 2020 года.

Источник: ScreenRant

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