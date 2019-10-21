Создатели «Рика и Морти» спародировали «Очень странные дела»

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Авторы мультсериала «Рик и Морти» нашли способ без лишних затрат подшутить над сериалом «Очень странные дела», чьи создатели каждый раз с помпой раскрывают названия эпизодов нового сезона, и выпустили короткий ролик с названиями серий четвертого сезона. «Эти названия эпизодов мало что вам скажут», — написано под видео, в финале которого заголовок «Рик и Морти» появляется на фоне большой цифры 4, как недавно было в анонсе четвертого сезона «Очень странных дел».

Названия первых пяти эпизодов, которые появятся на Netflix 10 ноября, вновь обыгрывают имена героев и знакомые названия других проектов. При этом некоторые штуки из-за игры слов очень плохо переводятся на русский.

«Грань Мортущего: Рик. Умри. И Рикова» (Edge of Tomorty: Rick, Die, Rickpeat)

«Старик и сиденье» (The Old Man and the Seat)

«Команда над командздом Морти» (One Crew Over the Crewcoo’s Morty)

«Закоготь и Подрядок: Специальный Рикпус Морти» (Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty)

«Рикный риксер Риклактика» (Rattlestar Ricklactica)

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

После мировой премьеры четвертый сезон «Рика и Морти» будет эксклюзивно доступен на КиноПоиск HD, где сейчас можно посмотреть три предыдущих сезона в озвучке Сыендука.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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