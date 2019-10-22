Майкл Манн поставит пилот сериала «Полиция Токио» и еще 13 новостей дня

ВчераОбсудить0

Дэниэл Ву снимется с Хью Джекманом в фильме «Воспоминания»

Действие ленты разворачивается в недалеком будущем в Майами, почти полностью погруженном под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии достает для клиентов важные воспоминания. За небольшую плату он мастерски выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик таким образом мог заново пережить прошлое. Однажды на пороге его офиса появляется новая клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа. Ник решает использовать все свои таланты, чтобы найти ее. Для этого он должен разобраться в ее воспоминаниях и выяснить, кем на самом деле была его возлюбленная. Лиза Джой написала сценарий и поставит картину.

Источник: Deadline

Певица Карди Би снялась в боевике «Форсаж 9»

Об этом в Instagram сообщил исполнитель главной роли Вин Дизель, отметив последний день съемок в Великобритании. Кого сыграет певица, не уточняется, но в видео она появилась в военном снаряжении.

Новая часть экшен-франшизы увидит свет 21 мая 2020 года.

Адам Драйвер может присоединиться к актерскому составу «Последней дуэли» Ридли Скотта

В центре сюжета — нормандский рыцарь Жан де Карруж, который по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не поверил, и Карруж обратился за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. Исход битвы решил судьбу не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа ее должны были сжечь на костре за ложные обвинения. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон исполнят в картине главные роли.

Источник: Variety

Майкл Манн поставит пилотный эпизод сериала «Полиция Токио»

Проект расскажет об американском журналисте Джейке Аделштейне (Энсел Элгорт), работающем совместно с полицией японской столицы. Каждый день он погружается в криминальный мир Токио, чтобы выйти на коррупционеров, засевших глубоко в полицейском управлении. Разобраться в хитросплетениях жизни в Токио Джейку помогает детектив Хирото Катагири (Кен Ватанабе). Десятисерийный проект стрим-сервиса HBO Max основан на автобиографии реального Аделштейна.

Источник: Deadline

Бен Янг напишет ремейк триллера «Окно спальни»

В центре сюжет картины 1987 года — Терри Ламберт, чья любовница и жена его босса Сильвия однажды ночью становится свидетельницей нападения на молодую женщину. Чтобы не скомпрометировать Сильвию, Терри соглашается выступить вместо нее свидетелем, но неожиданно становится в глазах полиции главным подозреваемым. Его обвиняют в серии жестоких убийств. Для Терри остается единственный путь к спасению — предпринять собственное расследование в попытке найти настоящего убийцу.

Источник: Deadline

Трейлер романтической комедии «Пусть идет снег»

Действие картины развернется под Рождество в небольшом городке, где есть место для случайной заезжей звезды, любовного треугольника, похищенного бочонка пива, таинственной женщины в фольге и эпичной вечеринки в местном ресторанчике. С наступлением утра жизнь в городе уже не будет прежней.

Шайа ЛаБаф и Ванесса Кирби снимутся в драме «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman)

Главная героиня — молодая мать, потерявшая ребенка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем и матерью. Режиссер — Корнел Мундруцо.

Источник: THR

Джулиан Грэй получил роль в ремейке «Колдовства»

Сюжет «Колдовства» 1996 года вращается вокруг школьницы Ханны, которая вместе с тремя одноклассницами начинает практиковать черную магию. Они рассчитывали получить безграничную власть над другими, но вместо этого разбудили колдовские силы, которые теперь не в силах остановить, даже когда гибнут ни в чем не повинные люди. Зои Листер Джонс занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Хоррор Джеймса Вана «Злое» выйдет 14 августа 2020 года

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что Ван планирует снять фильм с минимальным использованием компьютерной графики.

Источник: Deadline

Мартин Шин и Роберт Дювалл снимутся в спортивной драме «12 могучих сирот»

Уилсон сыграет Расти Рассела (Люк Уилсон) — ветерана Первой мировой войны, которого мать еще ребенком оставила в приюте. В попытке обрести смысл жизни он возвращается в приют, чтобы стать тренером местной футбольной команды. Ти Робертс поставит картину.

Источник: Deadline

Сьюки Уотерхаус исполнит главную роль в хорроре «Сеанс» (Seance)

Действие картины развернется в академии Фэйрфилд, частной школе для девочек, в стенах которой обитает зловещий дух. Именно туда после подозрительной и кровавой смерти одной из студенток прибывает молодая Камилла. Саймон Баррет займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Заместитель»

Главный герой проекта — помощник шерифа, полицейский в пятом поколении, сержант Холлистер, который вынужден возглавить полицейское управление округа Лос-Анджелес. Новый шериф, известный своей принципиальностью и жесткостью, берется за дело. Сериал ожидается в 2020 году.

Рори Кеннеди поставит документальный фильм о попытке спасти евреев перед началом Второй мировой войны

Лента расскажет о судьбе еврейских беженцев, пытавшихся бежать от нацистской угрозы из Германии, Австрии и оккупированной Чехословакии. Они пытались найти страну, готовую предоставить им убежище. Впервые вопрос об их судьбе рассматривался на международной конференции в Эвиане в 1938 году. В итоге длительных дискуссий из 32 стран-участниц, среди которых были лидеры демократического мира США и Великобритания, принять небольшую часть беженцев согласилась лишь крохотная Доминиканская Республика. В 1939 году немецкий корабль «Сент-Луис» с 900 еврейскими беженцами, купившими по специальной программе гражданство Кубы, отправился на карибский остров, но местные власти не разрешили пассажирам даже сойти на берег. После отказа и правительства США принять беженцев корабль был вынужден вернуться в Европу, где большинство пассажиров были убиты нацистами. В 1943 году на Бермудской конференции была предпринята еще одна попытка решить судьбу еврейских беженцев, массово уничтожаемых в Европе, но и она окончилась провалом. Александр Роднянский спродюсирует картину.

Источник: Пресс-служба кинокомпании AR Content

Андре Холланд получил роль в драме Passing

В центре сюжета — школьные подруги Клэр Кендри (Рут Негга) и Айрин Редфилд (Тесса Томпсон), которые вновь встречаются спустя несколько лет. Старые отношения возрождают прошлые идеи, рискующие разрушить жизни обеих. Ребекка Холл дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит фильм.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

Смотрите также

Паоло Соррентино снимет мини-сериал о Голливуде и еще 14 новостей дня

22 октября
Паоло Соррентино снимет мини-сериал о Голливуде и еще 14 новостей дня

Новый фильм ужасов Сэма Рэйми и еще 13 новостей выходных

21 октября
Новый фильм ужасов Сэма Рэйми и еще 13 новостей выходных

Объявлена сценаристка сиквела «Доктора Стрэнджа» и еще 16 новостей дня

18 октября
Объявлена сценаристка сиквела «Доктора Стрэнджа» и еще 16 новостей дня

Кадры из новых фильмов 2019 года и еще 12 новостей дня

17 октября
Кадры из новых фильмов 2019 года и еще 12 новостей дня

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Сторож», «Текст» и новый «Zомбилэнд»

Сегодня
Что смотреть в кино: «Сторож», «Текст» и новый «Zомбилэнд»
Интервью

Клим Шипенко: «Мы сначала боялись показывать Глуховскому „Текст“»

Вчера
Клим Шипенко: «Мы сначала боялись показывать Глуховскому „Текст“»

Глава Disney Роберт А. Айгер вступился за фильмы Marvel

Вчера
Глава Disney Роберт А. Айгер вступился за фильмы Marvel

ТестЮрий Быков или нет?

Вчера
Юрий Быков или нет?

Создатели «Рика и Морти» спародировали «Очень странные дела»

Вчера
Создатели «Рика и Морти» спародировали «Очень странные дела»

Удивительная Линда Хэмилтон и хороший экшен: Критики о фильме «Терминатор: Темные судьбы»

Вчера
Удивительная Линда Хэмилтон и хороший экшен: Критики о фильме «Терминатор: Темные судьбы»
Киношкола

Не читал, но посмотрю: 15 полезных экранизаций школьной классики

22 октября
Не читал, но посмотрю: 15 полезных экранизаций школьной классики
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании