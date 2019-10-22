Майкл Манн поставит пилот сериала «Полиция Токио» и еще 13 новостей дня

Дэниэл Ву снимется с Хью Джекманом в фильме «Воспоминания»

Действие ленты разворачивается в недалеком будущем в Майами, почти полностью погруженном под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии достает для клиентов важные воспоминания. За небольшую плату он мастерски выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик таким образом мог заново пережить прошлое. Однажды на пороге его офиса появляется новая клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа. Ник решает использовать все свои таланты, чтобы найти ее. Для этого он должен разобраться в ее воспоминаниях и выяснить, кем на самом деле была его возлюбленная. Лиза Джой написала сценарий и поставит картину.

Источник: Deadline

Певица Карди Би снялась в боевике «Форсаж 9»

Об этом в Instagram сообщил исполнитель главной роли Вин Дизель, отметив последний день съемок в Великобритании. Кого сыграет певица, не уточняется, но в видео она появилась в военном снаряжении.

Новая часть экшен-франшизы увидит свет 21 мая 2020 года.

Адам Драйвер может присоединиться к актерскому составу «Последней дуэли» Ридли Скотта

В центре сюжета — нормандский рыцарь Жан де Карруж, который по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не поверил, и Карруж обратился за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. Исход битвы решил судьбу не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа ее должны были сжечь на костре за ложные обвинения. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон исполнят в картине главные роли.

Источник: Variety

Майкл Манн поставит пилотный эпизод сериала «Полиция Токио»

Проект расскажет об американском журналисте Джейке Аделштейне (Энсел Элгорт), работающем совместно с полицией японской столицы. Каждый день он погружается в криминальный мир Токио, чтобы выйти на коррупционеров, засевших глубоко в полицейском управлении. Разобраться в хитросплетениях жизни в Токио Джейку помогает детектив Хирото Катагири (Кен Ватанабе). Десятисерийный проект стрим-сервиса HBO Max основан на автобиографии реального Аделштейна.

Источник: Deadline

Бен Янг напишет ремейк триллера «Окно спальни»

В центре сюжет картины 1987 года — Терри Ламберт, чья любовница и жена его босса Сильвия однажды ночью становится свидетельницей нападения на молодую женщину. Чтобы не скомпрометировать Сильвию, Терри соглашается выступить вместо нее свидетелем, но неожиданно становится в глазах полиции главным подозреваемым. Его обвиняют в серии жестоких убийств. Для Терри остается единственный путь к спасению — предпринять собственное расследование в попытке найти настоящего убийцу.

Источник: Deadline

Трейлер романтической комедии «Пусть идет снег»

Действие картины развернется под Рождество в небольшом городке, где есть место для случайной заезжей звезды, любовного треугольника, похищенного бочонка пива, таинственной женщины в фольге и эпичной вечеринки в местном ресторанчике. С наступлением утра жизнь в городе уже не будет прежней.

Шайа ЛаБаф и Ванесса Кирби снимутся в драме «Фрагменты женщины» (Pieces of a Woman)

Главная героиня — молодая мать, потерявшая ребенка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем и матерью. Режиссер — Корнел Мундруцо.

Источник: THR

Джулиан Грэй получил роль в ремейке «Колдовства»

Сюжет «Колдовства» 1996 года вращается вокруг школьницы Ханны, которая вместе с тремя одноклассницами начинает практиковать черную магию. Они рассчитывали получить безграничную власть над другими, но вместо этого разбудили колдовские силы, которые теперь не в силах остановить, даже когда гибнут ни в чем не повинные люди. Зои Листер Джонс занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Хоррор Джеймса Вана «Злое» выйдет 14 августа 2020 года

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что Ван планирует снять фильм с минимальным использованием компьютерной графики.

Источник: Deadline

Мартин Шин и Роберт Дювалл снимутся в спортивной драме «12 могучих сирот»

Уилсон сыграет Расти Рассела (Люк Уилсон) — ветерана Первой мировой войны, которого мать еще ребенком оставила в приюте. В попытке обрести смысл жизни он возвращается в приют, чтобы стать тренером местной футбольной команды. Ти Робертс поставит картину.

Источник: Deadline

Сьюки Уотерхаус исполнит главную роль в хорроре «Сеанс» (Seance)

Действие картины развернется в академии Фэйрфилд, частной школе для девочек, в стенах которой обитает зловещий дух. Именно туда после подозрительной и кровавой смерти одной из студенток прибывает молодая Камилла. Саймон Баррет займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Заместитель»

Главный герой проекта — помощник шерифа, полицейский в пятом поколении, сержант Холлистер, который вынужден возглавить полицейское управление округа Лос-Анджелес. Новый шериф, известный своей принципиальностью и жесткостью, берется за дело. Сериал ожидается в 2020 году.

Рори Кеннеди поставит документальный фильм о попытке спасти евреев перед началом Второй мировой войны

Лента расскажет о судьбе еврейских беженцев, пытавшихся бежать от нацистской угрозы из Германии, Австрии и оккупированной Чехословакии. Они пытались найти страну, готовую предоставить им убежище. Впервые вопрос об их судьбе рассматривался на международной конференции в Эвиане в 1938 году. В итоге длительных дискуссий из 32 стран-участниц, среди которых были лидеры демократического мира США и Великобритания, принять небольшую часть беженцев согласилась лишь крохотная Доминиканская Республика. В 1939 году немецкий корабль «Сент-Луис» с 900 еврейскими беженцами, купившими по специальной программе гражданство Кубы, отправился на карибский остров, но местные власти не разрешили пассажирам даже сойти на берег. После отказа и правительства США принять беженцев корабль был вынужден вернуться в Европу, где большинство пассажиров были убиты нацистами. В 1943 году на Бермудской конференции была предпринята еще одна попытка решить судьбу еврейских беженцев, массово уничтожаемых в Европе, но и она окончилась провалом. Александр Роднянский спродюсирует картину.

Источник: Пресс-служба кинокомпании AR Content

Андре Холланд получил роль в драме Passing

В центре сюжета — школьные подруги Клэр Кендри (Рут Негга) и Айрин Редфилд (Тесса Томпсон), которые вновь встречаются спустя несколько лет. Старые отношения возрождают прошлые идеи, рискующие разрушить жизни обеих. Ребекка Холл дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит фильм.

Источник: Deadline

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