Джеймс Кэмерон объяснил стареющего Терминатора в «Темных судьбах»

В беседе с Collider Джеймс Кэмерон рассказал, почему в «Терминатор: Темные судьбы» Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым. По мнению режиссера, стареющий Терминатор вполне вписывается в логику фантастический франшизы, где металлические роботы-убийцы носят костюмы из человеческой кожи.

«Смотрите, все есть в первом фильме: пот, вонь изо рта — вот это все, — говорит Кэмерон. — Он киборг. Часть „орг“ — это органика. Снаружи находится плоть. Вопрос скорее в том, как некий синтетический материал, не плоть, может пройти через временное поле. Но этот гиковский момент обсудим в следующий раз. Так что нет. Снаружи он покрыт органикой. Он должен есть, чтобы поддерживать жизнь в органической часть своего тела. Она, может, и составляет лишь 30% от его веса, но в нем, определенно, есть человеческая плоть. Наукой здесь даже и не пахнет, но прикольная идея, да?»

«Кажется, в самом первом фильме у него есть что-то вроде гангрены, и под конец фильма его раны начинают загнивать, — продолжает режиссер. — Когда мужик стучится в его дверь и говорит: „Дружище, у тебя там что, дохлый кот?“ Он вроде как гниет. Человеческая плоть отмирает, пока полностью не сгорает. Так что все биологические системы подвержены старению, только если этот момент специально не изменили генетически, чего, понятное дело, они не сделали».

«Так что его внешняя форма стареет. Его внутренности, работающий на атомной энергии или батарее эндоскелет — он может продержаться… Кажется, во втором фильме он говорит про 120 лет. Так что плоть умрет и в конце концов отвалится, и он будет просто расхаживать как эндоскелет. Тогда будет довольно сложно слиться с окружением», — добавил Кэмерон.

«Терминатор: Темные судьбы» не только перезапуск франшизы и попытка вернуть ее на правильный путь, но и начало новой трилогии. Кэмерон признался, что у них уже есть идеи для двух следующих фильмов.

«Мне кажется, к этому фильму и, надеюсь, франшизе я вернулся в первую очередь из желания исследовать отношения людей с искусственным интеллектом, — рассказал Кэмерон. — Не думаю, что мы сделали это в „Темных судьбах“. Мы, скорее, подготовили почву или заложили фундамент для этого исследования, которое станет важной частью второго и третьего фильмов. И мы точно знаем, как развить эту идею. В первом фильме мы хотели заложить мысль, что это будет происходить снова и снова. Имена будут меняться, но основной конфликт будет продолжаться, пока не разрешится тем или иным способом».

«Мне кажется, мы подготовили почву, и, если, как и я сказал, у нас будет возможность, мы знаем, куда повести историю, чтобы она не превратилась… Думаю, надо начать с простого, а потом можно усложнять на протяжении серии фильмов, — заметил режиссер. — Если их делают одни и те же люди, с теми же намерениями и философией, тогда можно сделать сюжетную арку на несколько фильмов. Но при этом, думаю „Темные судьбы“ стоят особняком, как довольно хорошая отдельная история».

Источник: Collider 1 и 2

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