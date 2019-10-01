Ли Пейс сыграет императора Галактики в экранизации «Основания» Айзека Азимова

Джаред Харрис («Чернобыль») и Ли Пейс («Остановись и гори») исполнят главные роли в сериале Apple «Основание» — многосерийной экранизации цикла фантастических романов Айзека Азимова. Пейс сыграет правителя человеческой империи, а Харрис появится в образе математика, предсказавшего крушение цивилизации. Дэвид С. Гойер и Джош Фридман написали сценарий адаптации.

Будущая трилогия Азимова впервые увидела свет в 1942 году в виде серии коротких рассказов. В последующие годы она превратилась в масштабный цикл, охватывающий 20 тысяч лет человеческой истории и включающий в себя десятки романов и рассказов.

Действие оригинальной серии романов происходит во времена, когда представители людской расы разбросаны по нескольким планетам Вселенной, контролируемым Галактической империей. Выдающийся ученый Хэри Селдон, опираясь на математические методы психоистории, предсказывает скорое падение существующей властной системы и наступление темного века продолжительностью в 30 тысяч лет. Узнав об этом, герой задается целью собрать талантливых специалистов и инженеров, чтобы сохранить знания человечества для будущих поколений.

Голливуд уже несколько раз предпринимал попытки перенести «Основание» на экраны. К циклу подступались студии Fox, Warner и Sony. Над сценарием адаптации работали самые разные сценаристы, включая Джонатана Нолана, создателя сериала «Мир Дикого Запада». В итоге проект попал в руки Гойера, который вместе с Фридманом выступит шоураннером сериала.

Источник: Deadline

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