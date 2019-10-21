Паоло Соррентино снимет мини-сериал о Голливуде и еще 14 новостей дня

Изабела Монер снимется с Джейсоном Момоа в триллере «Малышка»

В центре сюжета — вдовец, оставшийся с дочкой после убийства жены неизвестными. Не в силах ждать, пока полиция найдет убийц, он клянется сам найти и покарать преступников. Брайан Мендоза поставит картину.

Источник: Collider

Паоло Соррентино снимет для HBO безымянный мини-сериал

Действие четырехсерийного проекта разворачивается на протяжении нескольких десятилетий и показывает жизнь кинозвезды, друзья которой пытаются защитить ее от темной стороны Голливуда.

Источник: DiscussingFilm

Певец Осуна присоединился к актерскому составу «Форсажа 9»

Об участии музыканта в боевике сообщил в Instagram Вин Дизель. «Как вам известно, мы часто переносили на большой экран талантливых людей из музыкальной индустрии, — написал актер. — Ожидается, что они оставят все свои почести за дверью и полностью посвятят себя персонажу. Именно так и сделал Осуна. Горжусь твоей работой и ролью в девятом „Форсаже“!»

«Форсаж 9» ожидается в российских кинотеатрах 21 мая 2020 года.

Мелани Лински исполнит одну из главных ролей в сериале «Шершни» (Yellowjackets)

В центре сюжета — женская школьная команда по футболу, чей самолет терпит крушение в лесах Онтарио. Пока идут поиски, с выживших медленно слезает налет цивилизации. Из слаженной команды они превращаются в разрозненные кланы каннибалов. Часть действия сериала развернется спустя 25 лет после крушения и расскажет, как сказались на девушках события прошлого. Карин Кусама занимает режиссерское кресло пилотного эпизода.

Источник: Variety

Хизер Грэм получила роль в фильме «Любовь гарантирована»

Картина расскажет об адвокате Сьюзан, привыкшей не брать деньги за свои услуги. Но, чтобы спасти свою фирму от банкротства, она неохотно соглашается на высокооплачиваемую работу. Ей необходимо помочь Нику, который судится с авторами сайта для свиданий, обещавшими гарантированную любовь. Во время судебного процесса между Сьюзан и Ником завязываются отношения, рискующие все разрушить. Марк Стивен Джонсон поставит картину для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Deadline

Постеры «Холодное сердце 2»

Российская премьера мультфильма состоится 28 ноября 2019-го.

Алиа Шокат получила роль в сериале «Старик»

Экранизация одноименного романа Томаса Перри, проект рассказывает о Дэне Чейзе (Джефф Бриджес) — оперативнике ЦРУ, который уже несколько десятилетий как оставил службу. Но, когда на пороге его дома появляется группа убийц, присланных устранить Чейза, он понимает, что прошлое вновь напомнило о себе. Чтобы сохранить свое будущее, Чейз теперь должен опять взяться за оружие. Джон Уоттс поставит пилотный эпизод сериала.

Источник: Variety

Моника Левински и Макс Джозеф спродюсируют документальный фильм «15 минут стыда» (15 Minutes Of Shame)

Создатели картины планируют не только показать, что чувствовали публично опозоренные люди, но и рассмотреть, как на происходящее реагировала публика. Проект разрабатывается на стрим-сервисе HBO Max.

Источник: Deadline

Комедийный сериал «Рождество с семейкой Муди» стартует 4 декабря

Сюжет вращается вокруг семьи Муди, которая вместе с родственниками собирается для празднования Рождества. Каждый приносит с собой свои проблемы и странности, так что драки, плохие подарки, унылые посиделки и шокирующие семейные тайны гарантированы.

Источник: Deadline

Тоби Джонс получил роль в фантастическом триллере «Бесконечность»

Проект — экранизация романа «Досье реинкарнациониста», главный герой которого, Эван Майклс, страдает от необычного недуга: он в деталях помнит все, что с ним происходило в двух прошлых жизнях. В поисках ответов Эван натыкается на древнее тайное общество «Когномина», члены которого, так же как и он, помнят о своих прошлых жизнях. Не понаслышке знакомые с историей, они на протяжении веков контролируют развитие человечества, направляя его в нужную сторону. Эван понимает, что обязан вступить в ряды «Когномины». Антуан Фукуа занимает режиссерское кресло фильма.

Источник: DiscussingFilm

Кристин Дэвис, Грир Грэммер и Дермот Малруни снимутся в триллере «Грейс» (Grace)

В центре сюжета — автор серии успешных женских романов, столкнувшаяся с писательским блоком. В попытке освободить время, она нанимает молодую няню для своих близнецов. Работа над очередным бестселлером идет полным ходом, но грань между реальностью и вымыслом постепенно начинает стираться.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Поток»

В недалеком будущем мозг людей напрямую подключен к Потоку. Каждая эмоция, каждое действие, воспоминание — все это человечество может разделить друг с другом мгновенно. Том и Кейт пытаются противостоять зависимости от Потока. Отец Тома изобрел эту технологию, и Тома она ужасно пугает, особенно когда он узнает о планах отца по увеличению влияния Потока на жизни людей. Однажды нечто проникает в Поток, захватывает человеческий разум, и люди просыпаются врагами, которые хотят друг друга убить. Сериал выйдет на стриминг-платформе Amazon 22 ноября.

Рози Перес присоединилась к актерскому составу сериала «Бортпроводница»

Главная героиня проекта — бортпроводница Кэсси (Кейли Куоко), чья спокойная жизнь неожиданно оборачивается полноценным кошмаром. Она приходит в себя в незнакомом отеле, в чужой кровати, рядом с мертвым мужчиной и совершенно не представляет, что произошло и как она здесь оказалась. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max.

Источник: Deadline

Джулия Гарнер может исполнить главную роль в сериале Шонды Раймс

Главная героиня проекта — нью-йоркская мошенница Анна Делви, также известная как Анна Сорокина. Под видом наследницы богатой немецкой семьи она проникла в высшее общество Нью-Йорка, где смогла провернуть несколько афер и получить деньги для роскошного образа жизни. В реальности она была бедной иммигранткой из России и не планировала возвращать потраченные средства. В итоге ее арестовали и приговорили к нескольким годам тюремного заключения. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Collider

Кадры из мини-сериала «Рождественская песнь»

Повесть-сказка Чарльза Диккенса рассказывает о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, денежном меняле, посвятившем свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники. Но в течение одной ночи он переживает испытание глубокого очищения.

Источник: EW

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