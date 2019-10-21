Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро уговорили Джо Пеши вернуться в кино

После активной работы в 1990-е Джо Пеши в 2000-е фактически оставил кино, снявшись лишь в двух фильмах. Работа в кино его больше не интересовала, так что Мартину Скорсезе пришлось приложить немало усилий, чтобы он согласился сняться в «Ирландце». Утверждается, что режиссер 40 раз обращался к актеру с предложением. В итоге помогли близкая дружба Пеши с Робертом Де Ниро и ряд других факторов.

«У Боба и Джо — у них есть собственный язык», — объяснил Скорсезе отношения двух актеров, которые впервые поработали вместе в 1980 году в «Бешеном быке».

«Я регулярно говорил: „Ну же, кто знает, будет ли у нас еще один такой шанс? — рассказал Де Ниро. — Давай сделаем это“. И он обожает Марти и относится к нему с огромным уважением, он знает, что если за дело берется Марти, то все будет хорошо».

Скорсезе и сам не уверен, что в конечном счете подтолкнуло Пеши сняться в «Ирландце». По мнению режиссера, все дело в совокупности факторов.

«Это все личные решения, и иногда люди не хотят что-то делать по самым разным причинам, — говорит Скорсезе. — Возможно, дело в деньгах. Я не говорю, что это так, но могло быть. Возможно, это семейный вопрос. Или дело в здоровье. Возможно, просто надоело делать определенный тип фильмов. Играть определенного персонажа. В конечном итоге, если Боб достаточно долго уговаривал и достаточно надавил, имело ли это смысл? Скажу так: чтобы он согласился, для него все должно было быть удобно».

Скорсезе считает, что решающую роль сыграла финансовая поддержка Netflix. Стрим-сервис вложил в амбициозный и дорогостоящий проект 159 млн долларов, что сделало его гораздо более привлекательным для Пеши.

«Когда Netflix взялся за картину, мы получили поддержку, — заметил Скорсезе. — И дело даже не в деньгах или гонораре и признании собственной важности. Дело в физической составляющей, когда за съемки тебе никто ничего не дает. В определенном возрасте в физическом плане для актера это просто не имеет смысла».

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома», который рассказывает о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец. Познакомившись с писателем незадолго до смерти, Ширан раскрыл несколько подробностей своей незаконной карьеры. Он признался, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буффалино, и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа, бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

Источник: EW

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