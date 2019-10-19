Место дня: Лестница из «Джокера»

Сразу после выхода «Джокера» сцена, в которой герой Хоакина Феникса танцует на лестнице, стала мемом. Пользователи соцсетей обнаружили, что эта лестница не декорация, а реально существующее место, располагающееся в Нью-Йорке. А спустя несколько недель фанаты картины превратили невзрачный переулок в настоящую достопримечательность Бронкса. Теперь на лестнице и днем, и ночью проводят фотосессии. А еще туда привозят туристов!

Однако жители района не оценили популярность места. «Эта лестница может только спровоцировать приступ астмы, а еще вас могут тут ограбить, но, знаете, добро пожаловать в Южный Бронкс», — пишут местные о «лестнице Джокера», попутно призывая туристов не посещать ее.

Перевод: «Она действительно теперь называется в Google „лестницей Джокера“. Очень прошу, если вы это читаете и вы не местный, пожалуйста, не приезжайте сюда. С благодарностью, жители Бронкса».

Ранее мы рассказывали, что произошло с «Джокером» за две недели в прокате.