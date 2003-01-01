Бокс-офис России: «Малефисента» завладела кассой

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1. «Малефисента: Владычица тьмы» (1-я неделя), 634 млн рублей, 2,2 миллиона зрителей, 46 064 сеанса

Зрелищное фэнтези в России любят, и «Малефисента» тому очередное подтверждение. Американские аналитики от сиквела проекта про злую колдунью с Анджелиной Джоли в главной роли ничего особенного не ждали и не ошиблись. В России практически все были уверены в росте кассы по сравнению с оригиналом, и он не заставил себя ждать. «Владычица тьмы» улучшила результат первой «Малефисенты» (425 млн рублей) на 49% и показала третий старт октября после «Венома» (857 млн рублей) и «Джокера» (637 млн рублей).

Помимо обожаемого российской аудиторией жанра, «Малефисента» может похвастать ярким антигероем (к ним в России также питают слабость) в исполнении Мишель Пфайффер. Кроме того, свою роль сыграл позитивный сарафан первого фильма. Возрастной рейтинг 6+ позволяет прогнозировать «Малефисенте» хорошую устойчивость: наступающие школьные каникулы в этом смысле видятся идеальным подспорьем. Одним словом, вторая «Малефисента» более или менее повторяет судьбу сиквела «Фантастических тварей», который также на многих западных рынках выступил слабее первой части, однако в России смог обойти по сборам оригинальный фильм на 10%. Только в случае с «Малефисентой» рост итоговых сборов второй части должен быть еще более внушительным.

2. «Джокер» (3-я неделя), 192 млн рублей (-53%), 638 тысяч зрителей, 18 582 сеанса

Общая касса «Джокера» после трех уик-эндов составляет 1,638 млрд рублей. Позади остались сборы «Отряда самоубийц» (1,588 млрд рублей), который три года удерживал титул самого кассового проекта DC в России. Еще до начала следующего уик-энда «Джокер» обойдет сборы фильма «Хоббит: Битва пяти воинств» (1,667 млрд рублей) и станет самым кассовым релизом студии Warner Bros. в нашей стране.

3. «Эверест» (3-я неделя), 72 млн рублей (-59%), 333 тысячи зрителей, 12 297 сеансов

В копилке «Эвереста» после трех недель проката 561 млн рублей. Большое падение относительно цифр предыдущего уик-энда связано с выходом «Малефисенты», которая оттянула на себя часть семейной аудитории. Однако все те же школьные каникулы должны позволить «Эвересту» удержаться на плаву и обогнать «Смолфута» (625 млн рублей). А вот достижим ли итоговый результат «Троллей» (751 млн рублей) — вопрос.

4. «Гемини» (2-я неделя), 46 млн рублей (-70%), 169 тысяч зрителей, 13 643 сеанса

Фантастический боевик обвалился на фоне неважного сарафана даже в отсутствие новинок, претендующих на ту же аудиторию. За 11 дней проката проект Джерри Брукхаймера заработал 238 млн рублей. Это на 74 млн рублей меньше, чем было на аналогичный период у прошлогоднего «Небоскреба». Стартовали проекты при этом практически одинаково.

5. «Девушки бывают разные» (2-я неделя), 20 млн рублей (-60%), 76 тысяч зрителей, 5868 сеансов

Комедия Сарика Андреасяна за два уик-энда собрала 90 млн рублей. Финальная касса проекта, скорее всего, окажется близка к результату хулиганской комедии «Всё или ничего» (95 млн рублей).

6. «Дождливый день в Нью-Йорке» (2-я неделя), 17 млн рублей (-39%), 48 тысяч зрителей, 2252 сеанса

Общая касса фильма Вуди Аллена достигла 54 млн рублей. График картины по-прежнему опережает все фильмы режиссера в российском прокате, кроме «Светской жизни» — у той на аналогичной период было 70 млн рублей. Итоговые сборы этого фильма (118 млн рублей), конечно, уже не догнать, однако «Дождливый день в Нью-Йорке» способен выступить лучше «Римских приключений» (96 млн рублей с учетом СНГ) — пока второго по сборам фильма Вуди Аллена в нашей стране.

7. «Окей, Лекси!» (1-я неделя), 11 млн рублей, 37 тысяч зрителей, 3046 сеансов

Независимая американская комедия без звезд выступила лучше ожиданий. Они, впрочем, были совсем скептическими. Среди жанровых аналогов в этом году чуть лучше стартовал фильм «1+1: Голливудская история» (13 млн рублей) от того же прокатчика Capella Film. Цифры средней посещаемости «Окей, Лекси!» при этом не то чтобы впечатляют — 12 человек на одном сеансе, предпоследний результат в топ-10.

8. «Они» (1-я неделя), 9,6 млн рублей, 36 тысяч зрителей, 3078 сеансов

Тактика дистрибьютора «Экспонента», дающего независимым третьеразрядным хоррорам названия, указывающие на популярные франшизы, в этот раз дала сбой. Фильм про злых клоунов «Они» (в оригинале — The Haunt) собрал значительно меньше, чем такие проекты прокатчика, как «Омен: Перерождение» (25 млн рублей) и «Пункт назначения: Смайл» (18 млн рублей). Помимо прочего, именно «Они» в этот уик-энд получают титул фильма с наихудшей средней посещаемостью в топ-10 (11 человек на сеансе).

9. «Матрица» (1-я неделя), 8,3 млн рублей, 28 тысяч зрителей, 1669 сеансов

Перевыпуск культового фильма Вачовски заработал за уик-энд сумму, сопоставимую со сборами за премьерные выходные у «Бойцовского клуба» (8,9 млн рублей), который также вернулся на большие экраны в России в этом году. «Матрица» стартовала не в традиционный четверг, а в понедельник, и общая касса фильма за семь дней составляет 16 млн рублей.

10. «К звездам» (4-я неделя), 4,2 млн рублей (-72%), 15 тысяч зрителей, 963 сеанса

Фантастическая драма Джеймса Грэя заканчивает прокат с результатом в районе 330 млн рублей. Все свои кассовые задачи этот фильм выполнил. Россия вместе с СНГ — третий зарубежный рынок для картины после Франции и Великобритании, где она заработала 7,5 и 7,4 млн долларов соответственно.

На этой неделе за первенство среди новинок побьются голливудский «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» и экранизация романа Дмитрия Глуховского «Текст». Кроме того, в прокат выходят российская анимация «Урфин Джюс возвращается», американский инди-хит «Арахисовый сокол», мелодрама из конкурса Канн «Портрет девушки в огне» и триллер Юрия Быкова «Сторож» (посмотреть его можно сразу же на КиноПоиск HD по подписке).