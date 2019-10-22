Мокрый Кайло и трон императора: Реакция на трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

В день рождения покойной Кэрри Фишер (ей должно было исполниться 63 года) студия Disney опубликовала финальный трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», где актриса в последний раз предстанет в образе принцессы Леи. Весь ролик пропитан ощущением расставания и прощания, из-за чего он вызвал в сети эмоциональную реакцию.
Особо сильную реакцию вызвали слова дроида C-3PO, который произносит в ролике печальное: «Хочу в последний раз взглянуть, сэр, на друзей».
Кто-то заметил параллель со смертью эльфа Добби в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I».
Появился даже вариант мема из «Звезда родилась».
Но все расстроились из-за возможной гибели дроида. Некоторые пришли в восторг от кадров с промокшим до нитки Кайло Реном.
Кому-то очень понравился кадр, где Рей и Кайло у трона Палпатина в разрушенной «Звезде смерти».
Или момент, где кавалерия с Финном скачет по «Звездному разрушителю».
Другие начали строить собственные теории по поводу происходящего.
Новый намек на появление в девятом эпизоде императора Палпатина также не остался не замеченным фанатами.
Сколько раз вы посмотрели трейлер «Скайуокер. Восход»?
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