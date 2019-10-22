Мокрый Кайло и трон императора: Реакция на трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

В день рождения покойной Кэрри Фишер (ей должно было исполниться 63 года) студия Disney опубликовала финальный трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», где актриса в последний раз предстанет в образе принцессы Леи. Весь ролик пропитан ощущением расставания и прощания, из-за чего он вызвал в сети эмоциональную реакцию.

If you didnt shed a tear or 12 during #TheRiseOfSkywalkerTrailer pic.twitter.com/CTBLyRJjCJ & mdash; Teri Harris (@TeriBoBerry22) October 22, 2019 «Если вы не прослезились один или 12 раз во время просмотра ролика „Скайуокер. Восход“».

Особо сильную реакцию вызвали слова дроида C-3PO, который произносит в ролике печальное: «Хочу в последний раз взглянуть, сэр, на друзей».

& quot; Taking one last look at my friends.& quot; #TheRiseOfSkywalkerTrailer pic.twitter.com/9S02mLbWbb & mdash; Chad Darnell (@ChadDarnell) October 22, 2019

C-3PO: I’m taking one last look…at all my friends.



DON’T DO THIS TO ME.#TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/KINmvm8TnZ & mdash; nascarcasm (@nascarcasm) October 22, 2019

«c3po what are you doing there?»



«taking one last look sir. at my friends.» pic.twitter.com/cknpEwgO4i & mdash; yes it’s sami (@grcyjedi) October 22, 2019

#TheRiseOfSkywalker



C3PO: Taking one last look at my friends.

Me: pic.twitter.com/6RV8JdmmG1 & mdash; Raj Singh (@Singh_Raj_I) October 22, 2019

Fuck but that gold tin man finally got his heart. ❤ #TheRiseOfSkywalkerTrailer & mdash; Brian Procopio (@WooingScotsman) October 22, 2019 «**** золотой железный дровосек наконец-то получил свое сердце».

Me if C3PO dies in #TheRiseOfSkywalker: pic.twitter.com/JlXbxfq1xq & mdash; Awkweird (@Awkweirder) October 22, 2019 «Я, если C-3PO умрет в „Скайуокер. Восход“».

I swear to god if c3po dies in rise of the skywalker- pic.twitter.com/GkDGFuL6NF & mdash; Hulian_Sells_Spooks 🎃🏔🏔 (@Hulian0036) October 22, 2019 «Клянусь богом, если С-3PO умрет в „Скайуокер. Восход“. Картинка: Не говорите со мной, я злюсь».

WHAT IF R2D2 DIES WITH C3PO BECAUSE THEY ARE BEST FRIENDS??? I AM CRYING OVER DROIDS HELP ME & mdash; rachel leishman (@RachelLeishman) October 22, 2019 «ЧТО ЕСЛИ R2-D2 УМРЕТ С C-3PO, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ? ПОМОГИТЕ, Я ПЛАЧУ ИЗ-ЗА ДРОИДОВ».

If I have to guess, Princess Leia is speaking through C-P30 #TheRiseOfSkywalkerTrailer pic.twitter.com/hdYJhet1Hl & mdash; Gregory Jamn ➡️Designer Con/Chara Expo/Sneaker Con (@gregoryjamn) October 22, 2019 «Я бы предположил, что это принцесса Лея говорит через C-3PO».

Кто-то заметил параллель со смертью эльфа Добби в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I».

Harry Potter and Deathly Hallows / Star Wars: The Rise of Skywalker pic.twitter.com/mcvF2gf0F7 & mdash; dilara elbir (@elbirdilara) October 22, 2019



Появился даже вариант мема из «Звезда родилась».

Но все расстроились из-за возможной гибели дроида. Некоторые пришли в восторг от кадров с промокшим до нитки Кайло Реном.

i didn& #39; t know i needed to see kylo ren wet until i saw kylo ren wet pic.twitter.com/U5kBTH0Jj0 & mdash; J u u h 🍑 (@reyrensolo) October 22, 2019 «Не знала, что мне требовалось увидеть мокрого Кайло Рена, пока я не увидела мокрого Кайло Рена».

Capes are always impractical (it& #39; s why I love them), but wearing a cape in a downpour is just BEYOND, god bless Kylo and his dedication to always being wildly Extra. pic.twitter.com/Tu837igoYe & mdash; Rebecca Pahle (@RebeccaPahle) October 22, 2019 «Плащи всегда непрактичны (и поэтому я люблю их), но носить плащ во время ливня просто НЕПОСТИЖИМО. Благослови Кайло и его приверженность к максимальной зрелищности».

I knew this shot of Kylo looked familiar 😏#TheRiseofSkywalker #Reylo pic.twitter.com/K13fQvtq1J & mdash; Hammie (@balancedpadawan) October 22, 2019 «Понятно, почему этот кадр с Кайло показался мне знакомым».

Кому-то очень понравился кадр, где Рей и Кайло у трона Палпатина в разрушенной «Звезде смерти».

This shot will be the only thing I think about for the rest of the night. #TheRiseOfSkywalkerTrailer pic.twitter.com/6nBt3YBIRe & mdash; Taylor Scoggins (@TaylorSparkly99) October 22, 2019 «Всю ночь я намерен говорить только об этом кадре».

Или момент, где кавалерия с Финном скачет по «Звездному разрушителю».

Другие начали строить собственные теории по поводу происходящего.

Theory: Rey is created by the Emperor and Kylo needs to kill her to prevent the Sith from rising again. Kylo will be the hero in this story. Because he is the Skywalker.#TheRiseOfSkywalkerTrailer & mdash; Nolan Rooney (@ConfusedRealm) October 22, 2019 «Теория: Император создал Рей, и Кайло должен убить ее, чтобы предотвратить возрождение ситхов. Кайло будет героем этой истории. Потому что он Скайуокер».

rey is looking at force ghost anakin and luke. #theriseofskywalker pic.twitter.com/1OIA4BZVW1 & mdash; ٍ (@jazzisobeI) October 22, 2019 «Рей смотрит на призраков силы Анакина и Люка».

Новый намек на появление в девятом эпизоде императора Палпатина также не остался не замеченным фанатами.

when you and everyone else sees palpatine in the new star wars trailer pic.twitter.com/QU5mtIpkAZ & mdash; Newkirk’s Stove Top (@TST_NEWKIRK) October 22, 2019 «Когда ты и все остальные видят Палпатина в трейлере новых „Звездных войн“».

Hearing Palpatine& #39; s voice in the trailer pic.twitter.com/gMQhqZU50Z & mdash; kim ✨🧝🏼‍♂️ (@eightiesgamora) October 22, 2019 «Услышав голос Палпатина в трейлере».

Сколько раз вы посмотрели трейлер «Скайуокер. Восход»?

How many times did you watch the new Star Wars Trailer?



#TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/Nfk8xKTdFB & mdash; Cameron Grant (@HeyCoolCam101) October 22, 2019

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