Мокрый Кайло и трон императора: Реакция на трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Сегодня, 11:25Обсудить0

В день рождения покойной Кэрри Фишер (ей должно было исполниться 63 года) студия Disney опубликовала финальный трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», где актриса в последний раз предстанет в образе принцессы Леи. Весь ролик пропитан ощущением расставания и прощания, из-за чего он вызвал в сети эмоциональную реакцию.

«Цените каждый момент».

«Если вы не прослезились один или 12 раз во время просмотра ролика „Скайуокер. Восход“».

Люк: «Да пребудет с тобой сила». Лея: «…всегда».

Особо сильную реакцию вызвали слова дроида C-3PO, который произносит в ролике печальное: «Хочу в последний раз взглянуть, сэр, на друзей».

«**** золотой железный дровосек наконец-то получил свое сердце».

«Я, если C-3PO умрет в „Скайуокер. Восход“».

«Клянусь богом, если С-3PO умрет в „Скайуокер. Восход“. Картинка: Не говорите со мной, я злюсь».

«ЧТО ЕСЛИ R2-D2 УМРЕТ С C-3PO, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ? ПОМОГИТЕ, Я ПЛАЧУ ИЗ-ЗА ДРОИДОВ».

«Если C-3PO умрет…»

«Я бы предположил, что это принцесса Лея говорит через C-3PO».

Кто-то заметил параллель со смертью эльфа Добби в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I».


Появился даже вариант мема из «Звезда родилась».

Но все расстроились из-за возможной гибели дроида. Некоторые пришли в восторг от кадров с промокшим до нитки Кайло Реном.

«Не знала, что мне требовалось увидеть мокрого Кайло Рена, пока я не увидела мокрого Кайло Рена».

«Плащи всегда непрактичны (и поэтому я люблю их), но носить плащ во время ливня просто НЕПОСТИЖИМО. Благослови Кайло и его приверженность к максимальной зрелищности».

«Понятно, почему этот кадр с Кайло показался мне знакомым».

Кому-то очень понравился кадр, где Рей и Кайло у трона Палпатина в разрушенной «Звезде смерти».

«Всю ночь я намерен говорить только об этом кадре».

Или момент, где кавалерия с Финном скачет по «Звездному разрушителю».

Другие начали строить собственные теории по поводу происходящего.

«Теория: Император создал Рей, и Кайло должен убить ее, чтобы предотвратить возрождение ситхов. Кайло будет героем этой истории. Потому что он Скайуокер».

«Рей смотрит на призраков силы Анакина и Люка».

Новый намек на появление в девятом эпизоде императора Палпатина также не остался не замеченным фанатами.

«Когда ты и все остальные видят Палпатина в трейлере новых „Звездных войн“».

«Услышав голос Палпатина в трейлере».

Сколько раз вы посмотрели трейлер «Скайуокер. Восход»?

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Смотрите также

Восхождение Скайуокера: Что мы узнали о новом эпизоде «Звездных войн»

13 апреля
Восхождение Скайуокера: Что мы узнали о новом эпизоде «Звездных войн»

Глава Marvel Кевин Файги разработает для Disney фильм по «Звездным войнам»

26 сентября
Глава Marvel Кевин Файги разработает для Disney фильм по «Звездным войнам»

На постере девятого эпизода «Звездных войн» нашли игрушку

26 августа
На постере девятого эпизода «Звездных войн» нашли игрушку
Бюро находок

Находка дня: Гигантский «Звездный разрушитель» Lego

6 сентября
Находка дня: Гигантский «Звездный разрушитель» Lego

Главное сегодня

Трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Финальное противостояние света и тьмы

Сегодня, 04:57
Трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Финальное противостояние света и тьмы
Киношкола

Не читал, но посмотрю: 15 полезных экранизаций школьной классики

Сегодня
Не читал, но посмотрю: 15 полезных экранизаций школьной классики

Рога и помада: Из чего складывался образ Малефисенты

Вчера
Рога и помада: Из чего складывался образ Малефисенты
В предыдущих сериях

ПодкастОбсуждаем «Почему женщины убивают»

Сегодня
Обсуждаем «Почему женщины убивают»
Сериалы

Кальмары с неба: Каким получился сериал «Хранители»

20 октября
Кальмары с неба: Каким получился сериал «Хранители»

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Сегодня, 17:22
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Паоло Соррентино снимет мини-сериал о Голливуде и еще 14 новостей дня

Сегодня, 16:40
Паоло Соррентино снимет мини-сериал о Голливуде и еще 14 новостей дня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании