Видео дня: Превращение Брайана Крэнстона в Уолтера Уайта для «El Camino: Во все тяжкие»

Брайан Крэнстон опубликовал в Twitter видео своего превращения в Уолтера Уайта для тайного камео в фильме «El Camino: Во все тяжкие». На съемки в проекте у актера было всего полутора суток, и несколько часов из доступного времени ушло на создание образа мистера Уайта из ранних сезонов. «Не понимаю, почему съемки занимают столько времени. Я превратился в Уолтера Уайта меньше чем минуту», — написал Крэнстон под ускоренным видео.

В ролике видно, как Крэнстону приклеивают накладную лысину, которая должна была стать «величайшей накладной лысиной в истории», но все равно не сработала так, как было задумано. Чтобы полностью убрать волосы Крэнстона, скрытые под накладкой, создателям пришлось прибегнуть к компьютерной графике и подправить голову персонажа во время постпродакшена. О съемках тайного камео читайте здесь.

Сюжет полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» начинается сразу после окончания пятого сезона, когда Джесси сбежал от неонацистов, которые держали его в качестве раба, готовящего наркотики. Скрываясь от полиции, Джесси обращается к старым приятелям, Тощему Питу и Барсуку, с чьей помощью планирует найти для себя новое место в жизни.

О своих впечатлениях от фильма КиноПоиск рассказывал в материале «„El Camino: Во все тяжкие“: Каким получился спин-офф сериала».

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